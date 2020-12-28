Как будет работать метро Минска в праздничные дни

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дни праздничных мероприятий, посвященных встрече 2021 года и Рождества, в график движения поездов Минского метрополитена внесены изменения, сообщили БЕЛТА на предприятии.

31 декабря 2020 года и 6 января 2021 года подземка будет работать по графику пятниц, а 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 января 2021 года - по графику воскресных дней.

На Московской, Автозаводской и Зеленолужской линиях метрополитена в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января станции будут закрыты на вход в 3.00. Станции метро "Немига", "Октябрьская" и "Купаловская" (выход к проспекту Независимости) закроются на вход в 3.15.

С 31 декабря на 1 января с полуночи и до закрытия станций на вход интервал движения поездов составит: на 1-й и 2-й линиях - 6 минут, на 3-й линии - 10 минут.

1 января 2021 года метрополитен начнет работу, как обычно, в 5.30.

"В связи с проведением культурно-массовых мероприятий в предпраздничные и праздничные дни просим пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты. Напоминаем, что на всех станциях метро проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт или электронных устройств (смартфонов, планшетов, смарт-часов, брелоков, колец и других), поддерживающих банковские платежные системы", - добавили в Минском метрополитене.-0-