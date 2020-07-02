Как будет работать общественный транспорт Минска 3 июля

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской общественный транспорт Минска меняет режим работы 3 июля. Подробности опубликованы на сайте УП "Столичный транспорт и связь", сообщает БЕЛТА.

Ориентировочно с 5.30 до 12.00 будет ограничено движение по пр.Независимости от ул.Ленина до ул.Козлова, а с 17.00 до 00.00 - по пр.Победителей от ул.Мельникайте до ул.Саперов и по пр.Машерова от ул.Даумана до ул.Мельникайте.

В этой связи с 5.30 до 8.00 отменяется выполнение остановочных пунктов "Станция метро Октябрьская", "Янки Купалы", "Площадь Победы" по пр.Независимости для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта в обоих направлениях.

И будут внесены следующие изменения в трассы движения автобусных маршрутов:

- с 5.30 до окончания мероприятий (ориентировочно в 12.00) - №18, 26, 26А;

- с 8.00 до окончания мероприятий (ориентировочно в 12.00) - №100, 115Э, 1064-ТК, 1076-ТК, 1151-ТК, 1152-ТК, 1280-ТК, 1547-СК, 1318-ТК, 300Э, 1400-ТК, 1119-ТК, 57;

- с 17.00 до окончания мероприятий (ориентировочно в 0.00) - №29, 44, 136, 1412-ТК, 1002-ТК, 1, 69, 119С, 1056-ТК, 1119-ТК, 119С, 73, 1073-ТК, 1107-ТК, 91.

Подробнее об измененных маршрутах можно узнать на сайте УП "Столичный транспорт и связь".

Также будет продлена до 1.40 работа: автобусов на маршрутах №1, 22, 24, 26, 29, 42, 43д, 44, 54, 69, 72, 73, 74С, 90, 112С, 113А, 135, 139, 147, 159, 921; троллейбусов на маршрутах №3, 6, 20, 27, 48, 53; трамваев - №3, 11.

Кроме того, с 3 по 5 июля в период с 12.00 до 20.00 на автобусном маршруте №1 и в указанное время, но только 3 июля, на автобусном маршруте №100 будут сокращены интервалы движения.

Столичное метро будет работать до 1.30. Начиная с 10.00 интервал движения поездов составит 6 минут. Станции "Немига", "Октябрьская", "Фрунзенская", "Молодежная" закроют на вход в 01.10, остальные - в 01.00.-0-