Как будет развиваться Центральный район Минска

Центральный район является историческим, культурным и духовным центром белорусской столицы. Здесь, на пересечении главных транспортных артерий, сосредоточены знаковые объекты, ставшие визитной карточкой не только Минска, но и республики. Район притягателен для туристов достопримечательностями, зонами отдыха, крупными спортивными объектами, музеями, театрами. Кроме того, традиционно центральная часть города привлекает инвесторов. На ее территории открыто большое количество офисов, отелей и гостиниц, кафе и ресторанов. В следующем году район отпразднует 50-летие со дня образования, готовится достойно встретить гостей II Европейских игр, а площадка у стелы "Минск – город-герой" станет центром республиканских торжеств в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. О перспективах развития района корреспондент БЕЛТА побеседовала с главой администрации Дмитрием Петрушей.

- Дмитрий Викторович, вы возглавили районную администрацию в 34 года. Легко ли быть молодым руководителем? Какие вы для себя определили первоочередные задачи?

- В новой должности я работаю почти полгода, в работу включился достаточно быстро. Для меня это колоссальный опыт. Стоит отметить, команда администрации у нас молодая, что должно себя оправдать. Если говорить о приоритетных направлениях, то они заданы главой государства, - это работа с населением, занятость, достойная заработная плата, создание высокопроизводительных рабочих мест.

- Расскажите подробнее о Центральном районе. Какие значимые предприятия здесь представлены?

- Есть тезис, который применим к нашей работе: "Минск на районы не делится, он из них состоит". Центральный район один из самых немногочисленных в городе, где проживают 119 тыс. человек (меньше только в Партизанском районе). На экономику накладывает определенный отпечаток историческая составляющая - Верхний город и Троицкое предместье. В основном район представлен торгово-административными зданиями. Среди жилых микрорайонов можно выделить Лебяжий, Северный. В районе функционируют более трех сотен производственных предприятий, в том числе такие гиганты, как ЗАО "Атлант", КУП "Минскхлебпром", СП ЗАО "Милавица", пивоваренная компания "Аливария", - бренды, которые известны не только в республике, но и далеко за ее пределами. Район развивается, открываются новые предприятия и производства. Центральная часть города традиционно пользуется спросом у инвесторов. В этом году нам доведено задание по трудоустройству на вновь созданные рабочие места более 3,3 тыс. человек. Оно выполняется.

- Главная достопримечательность района - квартал исторической застройки. Какие есть задумки по его развитию?

- В первую очередь хотим привлечь минчан и гостей столицы в Троицкое предместье, сделав его более привлекательным и интересным для посетителей. Пока наблюдается диссонанс: если Верхний город заполнен (там проходят праздники национальных культур и другие проекты летнего музыкально-туристического сезона), то к Троицкому предместью ощущается недостаток внимания. На наш взгляд, его можно оживить, придать импульс, сделав акцент на истории этого места, представив его в новом образе квартала гармонии, творчества и музыки для души, что может быть интересно, самобытно. Это то, о чем говорил глава государства, – Минск должен стать узнаваемым в мире. Думаю, такой бренд - исторический центр. Сейчас формируем план мероприятий на следующий год, некоторые из них пройдут в Троицком предместье.

- Можно ли озвучить конкретные предложения. Чем планируете заинтересовать горожан?

- Во время празднования Дня города в нынешнем году сделали пилотный проект - привлекли в эту часть исторического центра ремесленников. Традиционно мастера народного творчества имели возможность представить свои изделия на аллеях в парке Победы. В нынешнем году, считаю, они гармонично вписались в Троицкое предместье. Тем более окружающая застройка и пейзажи набережной Свислочи согласуются с мотивами народного творчества. Также организовали музыкальную программу, работу интерактивных площадок. И людям понравилось: по количеству гостей площадка не уступала Дворцу спорта. Эксперимент можно назвать удачным. Нам хотелось бы задействовать еще и внутридворовую территорию квартала, а не только набережную, подключить расположенные там музеи. Здесь планируется проводить мероприятия как районного уровня, так и городского, республиканского формата. Обсуждается идея, чтобы у Троицкого предместья появился свой собственный праздник. Может, кому-то не нравится шумный, многолюдный Верхний город и их заинтересует спокойный отдых в Троицком предместье, которое соседствует с жилой застройкой и имеет ограничения по уровню звука. Основной критерий - мероприятия не должны мешать жильцам рядом расположенных домов.

- Стоит ли ожидать открытия новых интересных для туристов объектов в историческом квартале?

- Бизнес должен увидеть привлекательность этой площадки. А она станет таковой, если привлечем и заинтересуем людей. На мой взгляд, в центре Минска не хватает нестационарных объектов общественного питания, как это можно наблюдать в зарубежных странах. Например, в Праге на улицах повсеместно продают знаменитое чешское лакомство из дрожжевого теста трдельник, мороженое, на каждом углу можно зайти в мини-кофейни. Троицкое предместье вполне можно наполнять подобными торговыми точками.

- На одном из выездных приемов председателя Мингорисполкома, которое прошло в администрации Центрального района, жильцы домов по ул. Комсомольской и Революционной пожаловались, что с преобразованием улиц в пешеходную зону по вечерам здесь стало слишком шумно. Как урегулировали этот вопрос?

- Подобные случаи мы не оставляем без внимания и всегда реагируем. Через несколько дней после выездного приема в администрации была организована встреча, на которую пригласили как гражданских активистов, так и представителей кафе и ресторанов. Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог, удалось обсудить имеющиеся вопросы и по итогу договориться об установлении определенных правил для всех. Сейчас мониторим ситуацию, больше обращений от жильцов не поступало.

- Хотелось бы отдельно остановиться на теме благоустройства. Район можно считать одним из самых зеленых в столице...

- За прошедший год провели большую работу по озеленению проспекта Победителей. Уделяем внимание и внешнему виду каркасных улиц, таких как Тимирязева, Нововиленская, Орловская. В следующем году основная задача - подготовка улично-дорожной сети и дворов к II Европейским играм. Это имиджевое для страны событие, город должен выглядеть красиво, чтобы у гостей спортивного праздника его образ надолго остался в памяти и обязательно возникло желание посетить белорусскую столицу еще не раз.

На территории района расположены парки Победы, Янки Купалы, Остров птиц, заказник "Лебяжий". Продолжим их обустройство. В частности, завершим реконструкцию парка Янки Купалы, приведем в порядок сквер на ул. М.Танка, в районе станции метро "Фрунзенская". По последнему проекту нам было интересно мнение жителей района. Предложенную концепцию минчане в целом поддержали. Были небольшие замечания по созданию условий для выгула домашних животных - оптимальный вариант найден.

- Какие проекты по развитию инфраструктуры планируется реализовать в 2019 году?

- Мы внесли свои предложения для включения в инвестиционную программу города, но документ еще не утвержден. Конечно, есть много задумок. Например, недостаточно развита социальная инфраструктура в микрорайонах Северный и Лебяжий. В первую очередь речь идет о детских садах и школах, а в микрорайоне Северный, считаю, нужен еще и спортивный объект. Прорабатывается вопрос о проектировании в районе Долгиновского тракта бассейна.

Кроме того, подготовили предложения по благоустройству памятника жертвам гитлеровского геноцида - мемориала "Яма", по мемориализации места захоронения военнопленных и мирных граждан-узников концентрационного лагеря Дрозды (был создан нацистами в годы Великой Отечественной войны в июле и ликвидирован в августе-сентябре 1941 года. В нем находилось около 100 тыс. военнопленных и 40 тыс. гражданских лиц – более 10 тыс. узников были расстреляны). Также многие проекты включены в план мероприятий по подготовке к II Европейским играм.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-