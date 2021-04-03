Как будет выглядеть к 2030 году территория в районе улиц Орловской и Нововиленской в Минске

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные власти утвердили изменения в градостроительный проект детального планирования территории в границах ул.Орловской - восточной границы ландшафтно-рекреационной зоны 25ЛР-2 - южной границы ландшафтно-рекреационной зоны 47ЛР-3 - ул. Нововиленской. Соответствующее решение Мингорисполкома от 18 декабря 2020 года №3950 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Проектом уточняются и конкретизируются решения генерального плана Минска по использованию этой территории общей площадью 108,4 га, определяется очередность ее освоения по участкам с выделением первоочередных мероприятий. Стратегия развития территории определена с параметрами формирования жилого района многоквартирной застройки путем трансформации территорий птицефабрики им.Крупской, многочисленных гаражных кооперативов, военного городка "Новинки", а также пахотных земель ОАО "Минская птицефабрика им.Крупской". Под снос пойдут и два участка ветхих усадебных жилых домов для размещения преимущественно многоквартирной жилой застройки.

Среди основных проектных решений - создание современного жилого района высокого уровня комфортности с полным комплексом объектов общественного обслуживания. Жилфонд к расчетному сроку должен увеличиться с 13 тыс. кв.м общей площади квартир до 475 тыс. кв.м, а численность населения - с 620 до 15,3 тыс. человек.

Здесь также будут возводиться здания и сооружения общественного назначения, включая многофункциональные общественные центры, учреждения общего среднего образования (1770 мест), дошкольного образования (909 мест), поликлиники (490 посещений в смену). Появятся котельная, пожарное депо, многоуровневые гаражи-стоянки. Предполагается модернизация комплекса объектов и сооружений РНПЦ "Мать и дитя".

Изменения ждут и зону с гаражами боксового типа и складскими постройками ЧУП "Новик" в северо-западной части проектируемого района. Будет благоустроена ландшафтно-рекреационная зона в районе мемориала "Место захоронения военнопленных и мирных граждан - узников концентрационного лагеря "Дрозды".

Будет подведена вся необходимая инженерная инфраструктура. До 2030 года реконструируют ул.Нововиленскую, построят участок ул.Пригородной от ул.Нововиленской до Долгиновского тракта, что в том числе должно снизить транспортную нагрузку на участке ул.Орловской. За расчетный срок генпланом Минска предусмотрено строительство северного участка 3-го кольца, соединяющего улицы Филимонова и Радужную, строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении ул.Орловской с Долгиновским трактом и ул.Нововиленской, а также трамвайной линии в перспективные северные жилые районы.

Обслуживание проектируемого района массовым пассажирским транспортом до 2030 года будет осуществляться автобусными маршрутами, проходящими по ул.Пригородной, ул.Нововиленской и Долгиновскому тракту, автобусными и троллейбусными маршрутами, проходящими по ул.Орловской. Велосипедное движение предусматривается по всем улицам проектируемого района и по примыкающим ландшафтно-рекреационным зонам.

Первый этап реализации проекта - до 2023 года, расчетный период реализации - 2024-2030 годы. На первом этапе предлагается строительство многофункционального жилого комплекса в районе ул.Нововиленской - 199 тыс. кв.м (застройщик ОДО "Айрон"), строительство двух общественно-административных центров с гаражами-стоянками и общественно-делового центра с подземным паркингом, учреждений дошкольного и общего среднего образования. Будут реконструированы ясли-сад №129 по ул.Нововиленской, 21/3, с увеличением мощности до 239 мест.-0-