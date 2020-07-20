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20 июля 2020, 17:32

Как добывают "янтарь" Полесья

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
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Верховой болотный комплекс Морочно – возрастом свыше 10 тыс. лет и площадью более 5 тыс. гектаров – главная природная достопримечательность и ценность Столинского района. Здесь находится самый крупный клюквенник и самые большие залежи торфа в Брестской области. К счастью, времена бездумного осушения болот канули в Лету – в современной Беларуси найден разумный баланс интересов местного населения, экологов и хозяйственников. Основную территорию болотного комплекса превратили в заказник, а северная часть отведена под промышленную добычу торфа.

Открытое акционерное общество "Торфопредприятие "Глинка", несмотря на свой почтенный возраст (упоминание о его создании относится к 1941 году), сегодня представляет собой современное экспортно ориентированное предприятие с достойными условиями труда и высокой заработной платой (за январь–май в среднем она составила Br1001). Время, когда основной продукцией производства был кусковой торф, который вручную добывали лопатами, осталось в прошлом. За ненадобностью торфобрикетный завод закрыли, а на границе месторождения в районе деревни Лука создали новое производство по переработке верхового торфа. Сейчас на его основе здесь выпускают питательные грунты под брендом "Янтарь Полесья". Инвестиционный проект реализован при поддержке ГПО "Белтопгаз" Министерства энергетики совместно с давним партнером торфопредприятия – чешской компанией "Рашелина", которая закупила и поставила на завод современное технологическое оборудование на 1,7 млн евро.

"Раньше мы просто продавали верховой торф покупателям в Польшу, Чехию. Поскольку реализовывать сырье нецелесообразно, решили построить новый цех и производить продукцию с большей добавленной стоимостью. Мощность завода – 183 тыс. куб. метров грунтов в год. Но мы уже вышли на 200 тыс. куб. метров, – знакомит с производством директор предприятия Михаил Шут. – С вводом в эксплуатацию нового завода экономика предприятия пошла вверх. Когда-то мы считались убыточными, теперь ежегодно наращиваем прибыль".

Предприятие выпускает несколько десятков видов питательных грунтов – для хвойных видов растений, овощей, газонных трав, органического земледелия, для нужд лесхозов. В последнее время особо востребован субстрат "Голубичный". Установленные в цеху две производственные линии позволяют упаковывать продукцию в тару от 10 до 250 литров и прессовать в пятикубовые биг-бейлы весом около 1 тонны. Более 80% торфяной продукции реализуется на экспорт. В прошлом году ее поставлено за пределы республики на $1,6 млн в 17 стран мира. Основными покупателями являются Польша, Украина, Чехия, Молдова, Турция, Россия, Германия, Греция.

Продукция под брендом "Янтарь Полесья" представлена на всех заправках концерна "Белтопгаз", ее можно приобрести в торговой сети по всей Беларуси, а также непосредственно на предприятии.

"Мы готовы по заказу клиента сделать любой грунт, с любыми ингредиентами. У нас есть своя аккредитованная лаборатория. В торф добавляем сложно-смешанные удобрения – азот, фосфор, калий, макро- и микроэлементы. Отбираем опытный образец, и выращиваем определенный вид продукции – смотрим, чего не хватает, совершенствуем", – рассказывает лаборант химического анализа Никита Толкачев. Разговор происходит в оранжерее предприятия. В небольшом помещении, которое играет роль своеобразного испытательного полигона, представлены различные виды овощей, ягод, цветов. В одних горшках уже плодоносит садовая земляника, в других цветут перцы, томаты, огурцы, набирают силу цитрусовые, декоративные растения. Есть даже киви.

Сырьевая база находится на расстоянии четырех километров. Прежде, чем получить сырье, необходимо построить поля добычи – это чрезвычайно трудоемкий и важный процесс. Первоначально на выделенном участке болота удаляют всю растительность, выкорчевывают и вывозят оставшиеся от деревьев пни. Затем делают дренаж – копают каналы, прокладывают трубы. Потом профилируют участок, доводят его до идеально ровной поверхности.

"Торф добывают послойно, как пирог, снимая по 25–30 сантиметра за сезон. Это называется фрезерный способ. На одном участке, в зависимости от глубины залежей торфа, работа может вестись несколько лет. Добытый торф свозим и штабелируем в караваны, наподобие скирды. К ним прокладываем узкоколейку, по которой доставляем сырье на переработку, – вводит в курс дела главный инженер предприятия Александр Прокопчик. – Основная ветка железной дороги кладется на долгие годы. Временные пути, которые идут по полям, переносим по мере необходимости на новое место. Все делаем сами, строим поля своими силами". В прошлом году в строительство полей добычи предприятие вложило Br520 тысяч, в этом году планируется освоить примерно Br620 тысяч.

Сейчас площадь действующих полей добычи составляет 133 гектара. Одновременно идет поэтапное освоение и разработка отведенного земельного участка на торфяном месторождении Морочно площадью в 250 гектаров.

За сезон, который длится с 5 мая по 31 августа, на торфопредприятии в среднем добывают около 50 тыс. тонн торфа. В текущем году погода позволила начать сезон практически на месяц раньше обычного. Уже добыто 30 тыс. тонн торфа. "Осталось еще 20 тыс. тонн добыть и будем готовиться к следующему сезону: корчевать и вывозить пни, профилировать по новой поля, чистить картовую сеть – обычно, работы хватает до марта", – поясняет главный инженер.

Выработанные поля добычи рекультивируют и возвращают в гослесфонд – обратно в природу. Там быстро происходит процесс повторного заболачивания. Нам продемонстрировали закрытый 6 лет назад участок, на котором вновь появилась болотная растительность и образовалось естественное озеро. По словам наших провожатых, его уже облюбовали лебеди.

Открытое акционерное общество "Торфопредприятие "Глинка" – современное экспортно ориентированное производство с достойными условиями труда и высокой заработной платой (за январь–май в среднем она составила Br1001).

Предприятие выпускает несколько десятков видов питательных грунтов – для хвойных видов растений, овощей, газонных трав, органического земледелия, для нужд лесхозов. В последнее время особо востребован субстрат "Голубичный".

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Светлана ВЕЧОРКО. Фото Вадима ЯКУБЁНКА, 7 Дней

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