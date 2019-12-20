Как изменится график городского транспорта Минска из-за переносов рабочих дней в январе

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с переносом рабочих дней в январе 2020 года немного изменен график работы городского пассажирского транспорта, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

Так, 4 января городской пассажирский транспорт будет работать как в обычный будний день. А 1, 2 и с 5 по 7 января автобусы, троллейбусы и трамваи пойдут по графику воскресного дня. Кроме того, 11 января работа троллейбусных и автобусных маршрутов запланирована по субботнему дню, трамвайных маршрутов - по воскресному.

Изменение режима работы крупных торговых предприятий столицы 1 и 6 января повлекло изменения движения на отдельных маршрутах в указанные дни. В частности, не планируется пускать на линию автобусы маршрутов №76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э. Вместо этого организуется работа автобусного маршрута №134с. И на маршрутах №130 и 140 будет уменьшено количество подвижного состава.-0