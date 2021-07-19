Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 19 июля 2021
Минск Малооблачно +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:44 Студенческий отряд сварщиков осваивает навыки на "Гомсельмаше" Регионы
19:15 Как на Минском моторном заводе внедряют принципы кайдзен - комментарий Регионы
18:53 Смещение рабочего графика и спецперерывы - на стройплощадках Гомеля при жаре вводят особый режим Регионы
18:41 Белтелерадиокомпания проведет прямые трансляции Олимпийских игр в Токио Общество
18:32 Автомобильное топливо в Беларуси подорожает на 1 копейку с 20 июля Экономика
18:27 Контент еще десяти Telegram-чатов и каналов признан экстремистским Происшествия
18:20 Страны СНГ обсудили меры по борьбе с легализацией преступных доходов Общество
18:06 В Гродно легковушка сбила велосипедиста Происшествия
18:02 Договоры в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике нужно заключить до 1 декабря Экономика
17:51 Белорусские пограничники выявили три группы незаконных мигрантов из Литвы Происшествия
17:49 Массовая уборка зерновых стартовала в Беларуси Экономика
17:40 Определены победители национального фестиваля "Огонь молодежных талантов" Общество
17:36 Спасатели нашли заблудившегося в лесу в Червенском районе мужчину Регионы
17:31 "Белгоспищепром" запускает проект по популяризации рапсового масла Экономика
17:16 Политологи: Лукашенко - сильный государственный деятель Европы, умеющий защищать свой народ Политика
16:57 В Минске охранник вывез из ресторана оборудование почти на Br40 тыс. Происшествия
16:48 Транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере безопасности полетов воздушных судов в Гомеле Регионы
16:48 Минчанин получил срок за оскорбление правоохранителей из Могилевской области Происшествия
16:47 Первую очередь строительства дороги-дублера в Могилеве планируют закончить к сентябрю Регионы
16:32 В Беларуси в первом полугодии построили 23,9 тыс. квартир Экономика
16:28 Под Борисовом таксиста насильно вывезли в лес и требовали деньги под угрозой поджога Происшествия
16:28 В Индии подтвердили эффективность "Спутника V" против штамма дельта В мире
16:17 Новый учебный корпус Могилевского медколледжа откроется 1 сентября Регионы
16:12 Члены Совета Республики 22 июля проведут единый день приема граждан Общество
16:02 Турция не исключает закрытия границ из-за распространения штамма дельта В мире
16:00 Лукашенко ответил на упреки Литвы в причастности Беларуси к нелегальной миграции: "Пусть начинают с себя" Президент
16:00 Лукашенко о влиянии санкций: мы этого ожидали, готовились и спокойно развиваемся Президент
16:00 В Бобруйске открыли новое поле для мини-футбола Спорт
15:51 Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Столинском районе Происшествия
15:40 Белорусские клубы узнали возможных соперников в квалификации футбольной Лиги конференций Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
19 июля 2021, 19:15

Как на Минском моторном заводе внедряют принципы кайдзен - комментарий

Японская философия кайдзен фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки и управления. О том, как ее принципы внедряют на Минском моторном заводе, с какими сложностями при этом приходится сталкиваться и как на новшества реагируют сотрудники, рассказал корреспонденту БЕЛТА начальник бюро управления качеством и взаимодействия с поставщиками ММЗ Александр Сорва.

Что такое кайдзен?

Философия кайдзен - один из подходов для улучшения работы предприятия. Главным образом она нацелена на совершенствование производственных процессов, корпоративной культуры и оптимизацию управления. В основе пять ключевых элементов организации рабочего времени и пространства, для краткости их обозначают 5S: seiri (аккуратность, собранность), seiton (порядок), seiso (чистота), seiketsu (стандартизация), shitsuke (дисциплина). Впервые кайдзен была внедрена в Японии в середине 50-х годов XX века, затем ее идеи широко распространились во всем мире. Особое признание методика получила после ее применения в компании "Тойота".

Решение внедрить кайдзен на Минском моторном заводе было принято в прошлом году. "Инициировал нововведение заместитель генерального директора по качеству Иван Бакун. На самом деле система не новая, элементы ее применяются на многих производствах. Всегда можно перенять что-то из опыта коллег, но и привнести в практику свое, эксклюзивное. В Беларуси нет конкуренции в моторостроении, производство уникальное, а значит, и система 5S должна быть своей, уникальной. Этой идеей мы и загорелись: сделать так, чтобы у нас могли учиться и другие, разработать свои стандарты бережливости с учетом успешных мировых практик", - рассказал Александр Сорва.

"Система 5S поможет организовать и рационально использовать рабочее место, минимизировать число несчастных случаев, количество дефектов продукции, увеличить производительность и качество труда, а также создать комфортную психологическую атмосферу в коллективе" - пояснил начальник бюро.

По его словам, действие системы поэтапно распространяется на основные и вспомогательные цеха завода. Здесь нужно понимать: территория предприятия огромная, одно дело - упорядочить работу небольшого участка, выпускающего конкретную деталь, и совсем другие трудозатраты - организовать передвижения и рабочие места нескольких сотен человек.

"Нужно учитывать любые, даже самые очевидные вещи. Например, грамотное обозначение границ движений работника у конвейера позволяет минимизировать ненужную суету и спешку, когда ему приходится делать два шага в сторону за нужной комплектующей. Переформатирование же процесса позволит ограничиться одним движением. Здесь помогает не только организация пространства на расстоянии вытянутой руки, но и система ярких мотивационных подсказок и обозначений. Мозг запоминает алгоритм, и уже не надо задумываться над своими действиями, ненужные движения не тормозят процесс", - поделился представитель завода.

Внедрение системы бережливого производства на ММЗ

Внедрение системы 5S началось с реализации положений подготовленного внутризаводского стандарта. Также было проведено обучение руководителей и специалистов. Оно было организовано в два этапа: теоретический и практический.

Обкатка системы стартовала на предприятии с участка чугунных и мелких деталей цеха малых серий. "Пилотный проект по внедрению 5S поможет получить важные сведения о незапланированных рисках, влияющих на результат, а также избежать возможных неправильных решений в будущем", - обратил внимание Александр Сорва.

Для координации работы была создана кайдзен-группа из представителей высшего руководства. А для подготовки к внедрению системы на рабочих местах - межфункциональная группа, в которую вошли сотрудники из служб подразделения цеха пилотного участка.

"На нашем заводе методика включает пять шагов: сортируй, соблюдай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй и совершенствуй. Это предполагает строго определенное расположение предметов и рабочих зон, удаление всего ненужного, расчет необходимых для выполнения обязанностей движений, а также исключение лишних. По возможности действия на рабочих местах и их организация должны быть настолько стандартизированы (с использованием системы визуальных подсказок), чтобы любой новый специалист мог быстро включиться в работу, не испытывая проблем с обучением", - рассказал начальник бюро.

"Мы исследовали все рабочие места, составили списки необходимого оборудования и инструментов для их упорядочивания. С помощью цветовой разметки строго разграничили зоны готовой продукции, дефектной, межоперационного задела, прохода. Для рационализации маршрута движения изделий кое-где понадобилась перестановка станков. Также мы задействуем кампанию "красных ярлыков", когда все предметы, не используемые в процессе работы, убираются с производственного участка", - пояснил специалист.

Начальник бюро отметил: молниеносных результатов руководство не ждет. "Внедрение 5S длительное, оно может занять несколько лет. В целом, элементы кайдзен применялись на предприятии и ранее, но без привязки к определенной системе. Сейчас же она внедряется комплексно, совершенствуется по всем направлениям деятельности, соответствует ведущим мировым производствам. В настоящий момент на участке завершен первый этап внедрения системы - сортировка предметов на рабочем месте, удаление ненужного, соблюдение порядка", - констатировал эксперт.

Результаты, сложности и планы

Любое производство, имеющее не один десяток лет развития и становления, будет сталкиваться со сложностями при внедрении системы 5S. "Мы должны понимать, что труднее всего изменить привычку и оказать разумное влияние на человеческий фактор. Сложно изменить мышление работника, который за свою трудовую и профессиональную деятельность освоил определенный навык. Требуется немало сил убедить человека, что новшества помогут сделать тяжелую работу комфортнее и приятнее. Но эффект того стоит: слова благодарности за подсказки, организацию рабочего процесса мы слышим чаще, чем недовольство. Главное - верить и действовать, объяснять, показывать на практике, пробовать", - поделился Александр Сорва.

Специалист обратил внимание: "Каждый автомеханик искренне считает, что в его личном гараже упорядоченный хаос, и никогда не подпустит постороннего человека навести порядок. Но ему непросто будет найти нужную вещь очень быстро. Так и любой работник, в чью систему координат, выстроенную годами, приходится вмешиваться. Однако производственный процесс при таком грамотном вмешательстве преображается. Любой новый сотрудник, будь то студент, пришедший на практику, или молодой специалист в свой первый трудовой день, не испытает ужаса от незнакомого рабочего места, где неизвестно, что можно трогать и для чего использовать. В четко структурированном пространстве с системой опознавательных знаков, разметкой, визуальным рядом подсказок и направлений все будет понятно и нестрашно перед большими машинами и россыпью сложных деталей".

Начальник бюро подчеркнул, что все изменилось, когда работники стали видеть нововведения в действии. "В нормативном документе это одно, а когда в цехе мы выстроили границы разметок, убрали ненужные предметы и мебель, разгрузили пространство и загрузили обозримую площадь подсказками, информационными табличками, инструкциями, навели порядок в шкафах, работа пошла в совершенно ином ритме", - отметил представитель ММЗ.

По словам Александра Сорвы, об итогах проекта, безусловно, говорить еще рано. "Конечно же, мы стремимся к правилу "30 секунд". Суть его в следующем: человек, который пришел на производственный участок, спокойно за полминуты может отыскать нужный ему предмет. Когда на производстве это будет распространено повсеместно, тогда уже можно будет говорить о том, что мы движемся в правильном направлении", - подчеркнул он.

После полной реализации пилотного проекта заводской стандарт по внедрению системы 5S планируется откорректировать исходя из практики. "У нас будет выработана четкая инструкция с полным перечнем обязательных действий на производстве. Естественно, с учетом специфики нашего предприятия", - добавил специалист.

Начальник бюро отметил, что Минский моторный завод планирует внедрить кайдзен во всех цехах.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Регионы
Выпускник Гомельского государственного автомеханического колледжа Кирилл Пинкин во время обработки детали для ротора зерноуборочного комбайна Студенческий отряд сварщиков осваивает навыки на "Гомсельмаше"
Фото из архива Смещение рабочего графика и спецперерывы - на стройплощадках Гомеля при жаре вводят особый режим
Фото из архива Спасатели нашли заблудившегося в лесу в Червенском районе мужчину
Фото Гомельской транспортной прокуратуры Транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере безопасности полетов воздушных судов в Гомеле
Фото из архива Первую очередь строительства дороги-дублера в Могилеве планируют закончить к сентябрю
Фото из архива Новый учебный корпус Могилевского медколледжа откроется 1 сентября
Главное
Во время интервью Санкции, инцидент с самолетом, отношения с Западом и миграция - подробности интервью Лукашенко Sky News Arabia
Лукашенко о влиянии санкций: мы этого ожидали, готовились и спокойно развиваемся
Макей: несмотря на негативные внешние факторы, Беларусь добилась позитивных результатов в экспорте
Летняя выгода в Minsk World! ДО КОНЦА АВГУСТА спешите купить квартиру по старым ценам!
Топ-новости
Лукашенко ответил на упреки Литвы в причастности Беларуси к нелегальной миграции: "Пусть начинают с себя"
Лукашенко намерен встретиться с руководителями белорусских загранучреждений
Массовая уборка зерновых стартовала в Беларуси
Члены Совета Республики 22 июля проведут единый день приема граждан
Автомобильное топливо в Беларуси подорожает на 1 копейку с 20 июля
Политологи: Лукашенко - сильный государственный деятель Европы, умеющий защищать свой народ
Белтелерадиокомпания проведет прямые трансляции Олимпийских игр в Токио
Щекин: Беларусь стала сакральным противником для всего коллективного Запада
За сутки в Беларуси зарегистрированы 658 пациентов с COVID-19, выписаны 480
Беларусь и Казахстан обсудили новые подходы к госпланированию и прогнозированию
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 20 июля
РЕПОРТАЖ: Улицы "Славянского базара в Витебске" живут в ритме нон-стоп
Две медали выиграли белорусские легкоатлеты в заключительный день ЧЕ среди юниоров в Эстонии
Новое сборочное производство белорусских тракторов должно в сентябре появиться в Молдове
Белорусское радио начинает информационную кампанию в поддержку вакцинации от COVID-19
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.