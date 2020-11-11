Как пересесть с третьей линии на другие: Минский метрополитен пояснил на схеме

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский метрополитен разместил графическую информацию для пассажиров, которая разъясняет, как пересаживаться со станций третьей линии на другие линии подземки, сообщает БЕЛТА.

На сайте метрополитена появились две схемы: организация движения пассажиров на пересадочном узле "Вокзальная - Площадь Ленина" и на узле "Юбилейная площадь - Фрунзенская".

Примечательно, что перемещение между станциями третьей и двух других линий разделено на два односторонних потока, которые не пересекаются, что удобно для пассажиров.-0-