Как подружились бельчонок и лисенок: добрая история из Гродненского зоопарка

16 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Историю о том, как подружились бельчонок и лисенок, рассказали в Гродненском зоопарке. Видео можно посмотреть на YouTube-канале учреждения, сообщает БЕЛТА.

Весна - это традиционное время появления в зоопарке малышей. Но порой люди приносят сюда терпящих бедствие зверушек из природы. Так в Гродненском зоопарке появились два новых обитателя. Маленького лисенка люди подобрали возле колхозной фермы, а бельчонка спасли от ворон в Румлевском парке.

"Вначале малыши жили раздельно, но наши сотрудники решили поселить их вместе. Во-первых, так легче за ними ухаживать. А во-вторых, чтобы зверьки не скучали. Малыши хорошо отнеслись друг к другу: не ссорятся, спят рядышком, свернувшись калачиком, и вместе чувствуют себя хорошо", - рассказали в зоопарке. Кормить зверят надо каждые три часа, поэтому сотрудники забирают их домой на ночь.

Пока готовился фильм о дружной парочке, ветврачам зоопарка принесли двух зайчат. Специалисты обращают внимание, что решение подобрать в лесу зайчат может быть ошибочным. Если рядом нет мамы, это не значит, что она их бросила. Зайчат обязательно покормит и любая другая зайчиха, пробегающая рядом. Поэтому забирать малышей из природы стоит лишь тогда, когда они терпят бедствие, нуждаются в ветеринарной помощи.-0-