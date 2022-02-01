Как превратить знакомство школьников с наукой в увлекательный квест? Опыт сельской школы

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Часть молодежи думает, что хлеб растет на деревьях, но только жесточайший труд принесет честь и славу", - эти слова Президента, сказанные в Послании, ребята из сельской местности воспринимают с юмором. Деревенские, и так было во все времена, уж точно знают цену хлеба: многие в разгар полевых работ помогают старшим в посевной и уборке урожая. И считают это очень важным и почетным занятием. Но при этом не единственным - у современных детей и подростков из деревень существует реальная возможность попробовать себя в любой сфере. Интересную возможность почувствовать себя учеными предоставили ученикам Макаровской средней школы Берестовицкого района Гродненской области. Именно в таком необычном формате здесь провели урок, посвященный Дню белорусской науки.

Нестандартный шаг местных педагогов позволил превратить знакомство школьников с наукой в увлекательный квест. Именно благодаря креативному подходу педагогов ребята с интересом познакомились с научными разработками Беларуси, узнали о выдающихся белорусских ученых и смогли представить себя в роли исследователей.

Во время урока шестиклассникам государственного учреждения образования "Макаровский учебно-педагогический комплекс ясли-сад - средняя школа" было предложено порассуждать о том, как научные открытия влияют на жизнь человека. По словам классного руководителя Елены Будницкой, дети с интересом обсуждали, какими качествами должны обладать ученые. Шестиклассники также подготовили к занятию и небольшие доклады о выдающихся людях, которые внесли значительный вклад в историю белорусской науки и прославили нашу страну.

Как рассказала Елена Будницкая, завершился школьный экскурс в белорусскую науку мини-викториной "Достижения современной белорусской науки". Игра была веселой и познавательной. По словам педагогов, сегодня в школе используют самые разные подходы в обучении детей, главное - чтобы подобные уроки приносили пользу. В школе агрогородка Макаровцы уверены, что серьезную роль в повышении качества образовательного процесса сыграет и обновленный Кодекс об образовании. Важно, когда в учебном процессе есть две заинтересованные стороны - учителя и ученики.-0-