Как прошел первый миффест "Шлях цмока" в Беларуси

В Березинском биосферном заповеднике завершился первый Международный фестиваль славянской мифологии "Шлях цмока". Мероприятие оказалось насыщенным и вызвало небывалый интерес у любителей национальных сказок и легенд.
Гости фестиваля смогли полностью погрузиться в таинственную атмосферу и познакомиться с такими персонажами белорусской мифологии, как болотник, кадук, кикимора, зазовка и многими другими. Конечно же, главный и самый колоритный герой гуляний – Лепельский цмок пользовался небывалой популярностью, чтобы сфотографироваться с ним выстраивались целые очереди.
На протяжении всего фестиваля работали разнообразные тематические площадки, игровые зоны для детей, фуд-корты, выступали музыкальные коллективы. Незабываемой частью фестиваля стал вечерний концерт, где зажигали белорусские группы "НагУаль", "Хутки смоуж", а также Екатерина Водоносава & Fantasy Orchestra.
Завершилось мероприятие фееричным огненным шоу.
По словам организаторов, в следующем году фестиваль станет еще более насыщенным яркими событиями и загадочными квестами.