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23 сентября 2019, 17:36

Как прошел первый миффест "Шлях цмока" в Беларуси

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В Березинском биосферном заповеднике завершился первый Международный фестиваль славянской мифологии "Шлях цмока". Мероприятие оказалось насыщенным и вызвало небывалый интерес у любителей национальных сказок и легенд.

Гости фестиваля смогли полностью погрузиться в таинственную атмосферу и познакомиться с такими персонажами белорусской мифологии, как болотник, кадук, кикимора, зазовка и многими другими. Конечно же, главный и самый колоритный герой гуляний – Лепельский цмок пользовался небывалой популярностью, чтобы сфотографироваться с ним выстраивались целые очереди.

На протяжении всего фестиваля работали разнообразные тематические площадки, игровые зоны для детей, фуд-корты, выступали музыкальные коллективы. Незабываемой частью фестиваля стал вечерний концерт, где зажигали белорусские группы "НагУаль", "Хутки смоуж", а также Екатерина Водоносава & Fantasy Orchestra.

Завершилось мероприятие фееричным огненным шоу.

По словам организаторов, в следующем году фестиваль станет еще более насыщенным яркими событиями и загадочными квестами.

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