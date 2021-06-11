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11 июня 2021, 16:49

Как работает ОАО "Радонежское" - один из лидеров сельхозотрасли региона

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ОАО "Радонежское", расположенное всего в 15 километрах от Кобрина, имеет давнюю историю. За 70 лет предприятие пережило немало изменений, но факт остается фактом: оно является одним из лидеров сельхозотрасли региона. Мы побывали там и узнали, как живет флагман аграрного сектора.

Ставка – на мясо и молоко

– В здешних местах – продолжительный период вегетации и мягкая зима, что способствует хорошим показателям в аграрной сфере, – поясняет директор ОАО "Радонежское" Владислав Балабушко. – Наша специализация классическая: молочно-мясное животноводство и растениеводство. Однако именно на первый компонент мы делаем ставку.

Общая земельная площадь хозяйства составляет 5798 га. Из них более 86% – сельхоз­угодья. Почти весь этот объем приходится на пашню, ведь от количества и качества выращенных кормов напрямую зависит эффективность животноводства, за счет которого предприятие получает основную выручку. Выращивать культуры в "Радонежском" умеют. Заготовка кормов производится в кратчайшие сроки и согласно технологиям. Для лучшей усвояемости кукурузного силоса используются специальные терки, а готовые корма сдабривают биологическим консервантом.

На начало 2021 года в хозяйстве содержалось более 4,2 тысячи голов крупного рогатого скота. Из них 1800 – коровы.

И дают они "белое золото", благодаря которому предприятие планомерно развивается.

– Среднегодовой удой на одну корову за 2020-й год составил 6329 килограммов. При этом его товарность – около 92%. Практически весь объем составляет сорт экстра. Что касается среднесуточных привесов, то в прошлом году удалось достичь уровня в 595 граммов, – поясняет директор. – Рентабельность молочной продукции в 2020-м достигла 43%.

Своими руками

Безусловно, со временем каждое предприятие нуждается в модернизации, ведь технологии с каждым годом развиваются все быстрее. В "Радонежском" современные процессы понимают очень хорошо. Именно поэтому улучшение материально-технической базы здесь – одна из первостепенных задач.

– Всегда наступает такое время, когда молочно-товарная ферма исчерпывает свой ресурс. И это заставляет задумываться об обновлении. В 2019-м году мы закончили реконструкцию фермы "Ходыничи". Благодаря этому удалось расширить комплекс и получить возможность содержать на нем 380 голов КРС. Строительные работы выполнили специалисты филиала "Стройтрест №33" ОАО "Строительный трест № 8". Обновленный комплекс дал стимул к развитию. Качество нашей продукции заметно улучшилось практически сразу, – говорит Владислав Балабушко.

Впрочем, немалую часть задуманного выполнила собственная строительная бригада. По меркам хозяйства она здесь немаленькая – 30 человек. Большинство – местные жители, однако есть работники и из соседних регионов.

– В прошлом же году мы сконцентрировались на реконструкции траншей, где хранятся корма. Удалось увеличить объем хранения до 50 тысяч тонн. Кроме прочего, отремонтировали площадку для отстоя техники и телятник. Все эти работы осуществили силами собственной бригады, – отмечает директор.

Каждый знает свое место

По меркам района ОАО "Радонежское" – предприятие немаленькое. Количество работников в мае 2021-го составило 243 человека. Много и молодежи, и опытных специалистов, таких как один из старожилов хозяйства – главный экономист Вячеслав Денисович. Кстати, высокий уровень профессионализма работающих в "Радонежском" отмечают на уровне всего региона! Например, Юрий Бущук был признан одним из лучших механизаторов Кобринщины по итогам посевной кампании.

– Коллектив у нас большой. И справедливо будет заметить, что с людьми всегда работать непросто, особенно в сельском хозяйстве. К каждому нужно найти индивидуальный подход. Но именно благодаря нашим специалистам мы стали крепким и стабильным предприятием, – отмечает директор.

О планах по развитию хозяйства на будущее Владислав Балабушко говорит так:

– Многое будет зависеть от погоды. Но со своей стороны мы сделаем все, чтобы по растениеводству сработали отлично. Если в глобальном смысле, то, конечно же, приложим все усилия для дальнейшего развития. Ведь топтаться на одном месте нельзя. Планов у нас много: улучшать материально-техническую базу и качество производимой продукции – это и есть основной ключ к успеху, – с улыбкой заключил директор ОАО "Радонежское".

В парке ОАО "Радонежское" – несколько десятков единиц техники. Среди них есть как современные тракторы, в том числе энергонасыщенные, так и погрузчики, опрыскиватели, зерно- и кормоуборочные комбайны.

В ОАО "Радонежское" есть школа по конному спорту, расположенная в Верхолесье. Она готовит спортсменов с 2005 года. Совсем недавно стало известно, что здание отремонтируют силами собственной строительной бригады. В помещениях появятся новые душевые, санузлы, раздевалки и прочее. Фасад будет новый, яркого цвета. Кстати, сейчас в школе занимаются 30 ребят, немало их приезжает сюда из райцентра.

Пустующие коровники в Ходыничах планируют переформатировать в роботизированную ферму. Таких комплексов в стране немного, а в Брестской области нет ни одного. Программное обеспечение, которое сопровождает роботизированную систему, сможет контролировать скорость молокоотдачи, а также подачу корма. Планируется, что благодаря этому среднесуточные надои подрастут до 25 литров вместо теперешних 18,5. Также такой комплекс позволяет увеличить продолжительность жизни коров и улучшить их здоровье.

Александр НОВОХРОСТ,

Фото Вадим ЯКУБЁНОК

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Брестская область Кобрин предприятие
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