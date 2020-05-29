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29 мая 2020, 20:30

Как работает приемное отделение Гомельской областной больницы в условиях COVID-19

Гомельская областная клиническая больница. Фото из архива
Гомельская областная клиническая больница. Фото из архива

Заведующий приемным отделением Гомельской областной клинической больницы врач-терапевт Никита Лапушкин убежден, что в клинике есть все ресурсы и резервы, чтобы успешно справиться с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции. В беседе с корреспондентом БЕЛТА он рассказал, какие коррективы в работу отделения и всей больницы внесла эпидемиологическая обстановка и как доброе слово помогает в лечении больных.

Дополнительные меры безопасности в областной больнице в целом и в приемном отделении в частности приняли сразу, как только зарегистрировали первые случаи заболевания в стране. "Хоть наша больница на начальном этапе и не была задействована в оказании помощи пациентам с COVID-19, мы в приемном отделении сразу же разграничили потоки людей - с признаками инфекционных заболеваний и без них. Повсеместно ограничили посещения пациентов, их передвижения. Так, пойти на исследование, процедуру больной может только в сопровождении медработника", - рассказал заведующий. Для передач в приемном отделении открыли специальный кабинет.

Сегодня в больнице по сути функционируют два приемных отделения. "Одно из них "чистое", другое - для пациентов с повышенной температурой, пневмонией, с подозрением или подтвержденной инфекцией COVID-19. Чтобы потоки никак не пересекались, мы дополнительно оборудовали отдельный вход. Для этого оперативно построили пандус, чтобы и у автомобилей скорых была возможность подъехать, и при необходимости беспрепятственно доставить пациента на каталке", - пояснил Никита Лапушкин.

В "грязной" зоне есть все необходимое для диагностики и оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19: бесконтактные термометры, пульсоксиметры, автоматические тонометры, кислородная подводка, аппаратура для сердечно-легочной реанимации, наборы лекарственных средств для экстренной помощи. "Созданы все условия, чтобы, не теряя ни одной минуты, оказать помощь поступившему пациенту", - сказал заведующий. По его словам, что-то из оборудования перераспределили из других отделений, что-то оперативно приобретали. В процессе закупки - переносные кислородные ингаляторы.

"К нам уже поступили экспресс-тесты для определения антител к COVID-19, которые в течение получаса помогают определиться с дальнейшей тактикой лечения того или иного пациента. Значительно ускоряет диагностику и возможность круглосуточно выполнять компьютерную томографию легких. Все это во многом помогает оперативнее принимать решения и начинать лечение инфекции, вызванной коронавирусом, как можно раньше", - отметил врач.

С самого начала распространения COVID-19 изменили в приемном отделении и график работы сотрудников. Если раньше смена менялась у всех в одно и то же время, то теперь - с интервалом в 30 минут. "Это позволяет избежать скученности в помещениях, где они переодеваются, то есть минимизировать контакты между работниками в момент, когда они находятся еще без средств защиты", - уточнил Никита Лапушкин.

Параллельно начались осмотры медработников отделения перед каждой сменой. "Мы измеряем температуру, проводим краткий опрос об общем состоянии. Если есть хоть какие-то жалобы, сотрудник отправляется на осмотр к врачу", - описал алгоритм руководитель. Об эффективности принятых мер, по его словам, говорит тот факт, что на данный момент среди сотрудников приемного отделения, работающих в новых условиях, нет заболевших новым вирусом, несмотря на то, что отделение находится практически на передовой.

Работников обеспечили и средствами индивидуальной защиты. "Проблем нет - средств в достаточном количестве, они отвечают всем требованиям Минздрава, ВОЗ. Запас СИЗ сформирован в больнице: часть закупали за счет учреждения, часть средств регулярно распределяется главным управлением здравоохранения облисполкома, поступала помощь и от волонтеров", - рассказал заведующий отделением. Внимательно смотрят в больнице и за тем, чтобы медработники правильно надевали, использовали, снимали, утилизировали средства защиты. Это контролирует врач-эпидемиолог.

Никита Лапушкин добавил, что маски выдавали и выдают поступающим без них пациентам. "Находиться без маски человек может только в своей палате. Любое перемещение как в нашем отделении, так и в целом по больнице - только в защитных средствах", - обратил он внимание.

С 3 марта в областной больнице приостановили плановую госпитализацию. "Соответственно, часть сотрудников была высвобождена и перераспределена на другие участки, в том числе на наиболее сложные - в приемное отделение, реанимацию, для ухода за тяжелыми пациентами", - отметил заведующий. Например, к штату 68 постоянных работников приемного отделения присоединились еще пять сотрудников. В основном это средний и младший медперсонал. Они помогают в уборке "грязной" зоны отделения, при приеме пациентов.

Всего в больнице под оказание помощи развернули 136 инфекционных коек для пациентов с тяжелыми и среднетяжелыми формами заболевания, в том числе 36 реанимационных. В стационаре все койки оборудованы точками подачи кислорода, есть необходимое количество аппаратов ИВЛ. "В больнице созданы необходимые условия для успешного лечения этого заболевания, есть все ресурсы и резервы, чтобы справиться с ситуацией", - подчеркнул Никита Лапушкин.

"Сотрудники больницы, приемного отделения достойно приняли новый вызов. Мы оперативно подготовились, и сегодня отделение функционирует слаженно, как единый механизм. Отработаны все нюансы, связанные с оказанием помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией", - сказал заведующий. Работники отделения прошли специальную учебу по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, тактики лечения при выявлении или подозрении COVID-19.

"С инфекциями органов дыхания, в том числе и новыми, мы периодически сталкиваемся. Мы помним и птичий, и свиной грипп. Может, они были не в таком масштабе, как нынешняя инфекция, но однозначно дали нам определенный опыт. И сейчас каждый ответственно подошел к новым задачам. Поэтому работа идет планомерно, без лишней суеты", - охарактеризовал ситуацию медик.

Он заверил, что сотрудники, которые работают в "грязной" зоне приемного отделения на постоянной основе и оказывают помощь пациентам с COVID-19, получат надбавку по указу №131 в полном объеме. Выплаты другим работником отделения - с учетом количества отработанных смен по оказанию медпомощи инфицированным пациентам.

Врач обратил внимание, что пандемия явилась мощным стрессом и для психического состояния людей. "Это объективно связано с высоким риском заражения, как следствие - высоким уровнем тревоги, большим количеством самой противоречивой информации об инфекции, опасением за себя и своих родных и близких, неопределенностью ситуации, изменением стиля жизни", - пояснил он. По его словам, значительно чаще стали обращаться в приемное отделение люди с требованием немедленно протестировать их на инфекцию, сделать компьютерную томографию, с жалобами, не имеющими отношения к COVID-19. Тревога порой усугубляется даже при виде медработников в так называемой космической экипировке. В этих условиях сотрудники отделения используют самые различные психологические приемы, чтобы снять стресс у пациентов.

Заведующий приемным отделением считает, что доверительное общение с пациентом, доброе слово порой не менее важно, чем медикаменты. "Наша задача - сделать так, чтобы у человека не было страха перед этой инфекцией, а были уверенность в хорошем исходе лечения и доверие к врачам", - заключил Никита Лапушкин.

Тамара СУБОТКО,

БЕЛТА.-0-

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