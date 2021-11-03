Как регионам догнать мегаполисы в зарплатах и качестве жизни

Государство взяло курс на подъем регионов. Кто в этом преуспел больше других, каковы шансы у "буксующих" и чем намерены привлекать инвесторов в глубинку? Вот что об этом рассказала нашему изданию в эксклюзивном интервью заместитель министра экономики Анжелика Никитина.

- Анжелика Александровна, какими вы видите малые территории в ближайшем будущем? Что нужно сделать для того, чтобы они стали привлекательными для жизни, например, уже через пять лет?

- Чрезмерная концентрация производительных сил в одном месте приводит к неприемлемым рискам для развития любой страны. Поэтому нужно создать несколько "мест-магнитов" для капитала и рабочей силы.

В Программе социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы они определены.

Во-первых, районы и города 80+ (более 80 тыс. жителей). Местным властям необходимо определить план действий по каждой организации. Провести инвентаризацию индустриальных площадок. Поработать над развитием инфраструктуры по принципу "последней мили" для новых предприятий и производств. Уже на стадии планирования интересы отраслевого и территориального развития должны быть увязаны.

Во-вторых, территории с преференциальными режимами. Эта система уже работает. Любому инвестору можно подобрать регион с привлекательным набором льгот и преференций. В таких местах необходимо создавать производства, открывающие хорошие перспективы - в первую очередь, которые основаны на высоких технологиях. Только в этом случае можно говорить, что льготы полноценно сработали.

В-третьих, города-спутники Минска. Суть концепции их развития в том, чтобы граждане, которые предпочитают комфортное, экологичное и доступное жилье за городом, а работать в Минске, смогли пользоваться по месту жительства социальной инфраструктурой столичного уровня.

В-четвертых, территории, пострадавшие от ЧАЭС. Это объект отдельной программы. Наша задача - создать условия для выхода этих регионов из состояния перманентного получателя помощи, определить перспективы развития. Некоторые направления уже известны: использование местных видов сырья, модернизация действующих производств, туризм.

В целом концепция и задача понятны: в регионах должны быть условия не только для хорошего заработка, но и для качественной жизни!

- За счет чего обеспечим развитие регионов и откуда возьмем нужные ресурсы?

- Стратегическая цель пятилетней программы и суть приоритета "сильные регионы" как раз и заключается в том, чтобы создать условия, при которых необходимые ресурсы можно заработать на местах. Проанализированы потенциал, инвестиционные возможности, потребности в инфраструктуре каждого района. Сформированы инвестиционные портфели в сфере производства и развития инфраструктуры.

В каждом районе за пятилетку должно быть реализовано не менее одного производственного инвестпроекта. Важно, чтобы они опирались на использование местных ресурсов, выпускали конкурентоспособный продукт с высокой добавленной стоимостью. Это позволит обеспечить зарплату в разы выше, чем в среднем по стране. Плюс не менее одного аналогичного масштаба инвестпроекта в каждой области, а в Минске - не менее двух.

- Какие территории острее других нуждаются в подъеме социально-экономического развития?

- Таких районов 30. Для решения вопросов их ускоренного социально-экономического развития постановлением Совета Министров от 9.10.2019 г. № 689 утвержден План. Нельзя сказать, что мы разработали некий уникальный инструмент повышения эффективности, конкурентоспособности и привлекательности районов. Рецепт для них примерно такой же, как и для всех регионов, - инвестиции. Для этих территорий запланирован свой пакет инвестпроектов и мероприятий, их более 600. Будут созданы новые производства и модернизированы действующие, в планах формирование производственной и социальной инфраструктуры и так далее. Успешное выполнение Плана позволит сократить разрыв в уровне и качестве жизни населения, а также к концу пятилетки, по меньшей мере, в два раза уменьшить этот перечень.

- Какие районы раньше других смогут стать территориями новых возможностей?

- Идеология регионального развития в текущей пятилетке заключается в том, чтобы сделать привлекательными для жизни не только Минск и областные центры, но и средние, малые города, сельские территории. Это означает, что каждый человек вне зависимости от прописки должен получить возможности для высокодоходной занятости, предпринимательской, интеллектуальной, творческой, общественной активности, доступ к услугам высокого качества.

Уже есть районы, которые имеют потенциал стать прорывными территориями. Например, новые производства калийных удобрений на базе двух крупных горно-обогатительных комплексов радикально преобразят облик Петрикова и Старобина. Проекты в деревообработке и целлюлозно-бумажной промышленности подарят новые возможности Добрушу и Светлогорску. Благодаря запуску БелАЭС в точку роста республиканского значения превратился скромный Островец. С вводом мощностей БНБК аналогичные перспективы открываются перед Пуховичским районом. Такие проекты меняют судьбу регионов, дают им возможность заработать ресурс для выхода на траекторию устойчивого саморазвития.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 Дней".-0-