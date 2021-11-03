Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 3 ноября 2021
Минск +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:20 Денисенко вручил верительные грамоты Президенту Таджикистана Политика
20:17 Борисевич и посол Палестины обменялись мнениями о ситуации в ближневосточном регионе Политика
20:15 Возраст авто имеет значение! В какую сумму обойдется вам транспортный налог Общество
20:13 Елфимов: для Беларуси переход на сторону Запада будет сродни смене пола Общество
20:08 Как регионам догнать мегаполисы в зарплатах и качестве жизни Регионы
20:00 Рачков: заседание ВГС станет серьезным шагом для углубления интеграции в Союзном государстве Политика
19:56 Баскетболистки "Горизонта" проиграли "Мерсину" в матче Еврокубка Спорт
19:42 Григорий Пекарский занял восьмое место на ЧЕ по плаванию на короткой воде в Казани Спорт
19:37 Гайдукевич: ЕС не может справиться со своими странами, куда ему бодаться с Беларусью или Россией Общество
19:27 Российские теннисистки первыми вышли в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг Спорт
19:20 Сегодня будет ограничено движение на 44-м км МКАД из-за следственного эксперимента Регионы
19:16 Более 150 учащихся Белгосмедколледжа поучаствовали в донорской акции Общество
19:05 Хлопок, фрукты, семена картофеля: Минская область планирует наращивать сотрудничество с Таджикистаном Регионы
18:51 БРСМ и Национальная школа красоты заключили соглашение о сотрудничестве Общество
18:42 "Тюмень", "Аньер Вильнев", "Кайрат" - соперники "Витэна" в ЛЧ по мини-футболу Спорт
18:40 Минчанин попался на уловку мошенников и лишился более Br6 тыс. Происшествия
18:37 Белорусская вакцина против COVID-19 пройдет весь объем испытаний, необходимых для ее экспорта Общество
18:31 Сикорский: до окончания расследования крушения под Иркутском эксплуатация АН-12 будет приостановлена Происшествия
18:31 Кремль в преддверии ВГС: Беларусь и Россия - ближайшие стратегические союзники Политика
18:25 Филиал "Витебскэнерго" в Оршанском районе нарастил производство замороженной продукции Регионы
18:19 На месте крушения Ан-12 в Иркутской области обнаружили тела всех погибших В мире
18:17 Ученый: получена экспериментальная партия белорусской вакцины против COVID-19 Общество
18:17 Проект декрета, утверждающего союзные программы, уже направлен Лукашенко Президент
18:15 СК Беларуси начата проверка по факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском Происшествия
18:12 Нацбанк определил порядок размещения информации оператором сервиса онлайн-заимствования Экономика
18:11 На 33-м км МКАД из-за ДТП затруднено движение Происшествия
18:08 Первый этап инвестпроекта по производству вакцины от COVID-19 реализуют в 2022 году Общество
17:58 ФОТОФАКТ: Большая панда - национальное сокровище Китая Калейдоскоп
17:55 В Минтрансе рассказали подробности катастрофы Ан-12 под Иркутском Происшествия
17:49 Чемпионат мира по полумарафону 2022 года перенесен на ноябрь Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
03 ноября 2021, 20:08

Как регионам догнать мегаполисы в зарплатах и качестве жизни

Фото из архива
Фото из архива

Государство взяло курс на подъем регионов. Кто в этом преуспел больше других, каковы шансы у "буксующих" и чем намерены привлекать инвесторов в глубинку? Вот что об этом рассказала нашему изданию в эксклюзивном интервью заместитель министра экономики Анжелика Никитина.

- Анжелика Александровна, какими вы видите малые территории в ближайшем будущем? Что нужно сделать для того, чтобы они стали привлекательными для жизни, например, уже через пять лет?

- Чрезмерная концентрация производительных сил в одном месте приводит к неприемлемым рискам для развития любой страны. Поэтому нужно создать несколько "мест-магнитов" для капитала и рабочей силы.

В Программе социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы они определены.

Во-первых, районы и города 80+ (более 80 тыс. жителей). Местным властям необходимо определить план действий по каждой организации. Провести инвентаризацию индустриальных площадок. Поработать над развитием инфраструктуры по принципу "последней мили" для новых предприятий и производств. Уже на стадии планирования интересы отраслевого и территориального развития должны быть увязаны.

Во-вторых, территории с преференциальными режимами. Эта система уже работает. Любому инвестору можно подобрать регион с привлекательным набором льгот и преференций. В таких местах необходимо создавать производства, открывающие хорошие перспективы - в первую очередь, которые основаны на высоких технологиях. Только в этом случае можно говорить, что льготы полноценно сработали.

В-третьих, города-спутники Минска. Суть концепции их развития в том, чтобы граждане, которые предпочитают комфортное, экологичное и доступное жилье за городом, а работать в Минске, смогли пользоваться по месту жительства социальной инфраструктурой столичного уровня.

В-четвертых, территории, пострадавшие от ЧАЭС. Это объект отдельной программы. Наша задача - создать условия для выхода этих регионов из состояния перманентного получателя помощи, определить перспективы развития. Некоторые направления уже известны: использование местных видов сырья, модернизация действующих производств, туризм.

В целом концепция и задача понятны: в регионах должны быть условия не только для хорошего заработка, но и для качественной жизни!

- За счет чего обеспечим развитие регионов и откуда возьмем нужные ресурсы?

- Стратегическая цель пятилетней программы и суть приоритета "сильные регионы" как раз и заключается в том, чтобы создать условия, при которых необходимые ресурсы можно заработать на местах. Проанализированы потенциал, инвестиционные возможности, потребности в инфраструктуре каждого района. Сформированы инвестиционные портфели в сфере производства и развития инфраструктуры.

В каждом районе за пятилетку должно быть реализовано не менее одного производственного инвестпроекта. Важно, чтобы они опирались на использование местных ресурсов, выпускали конкурентоспособный продукт с высокой добавленной стоимостью. Это позволит обеспечить зарплату в разы выше, чем в среднем по стране. Плюс не менее одного аналогичного масштаба инвестпроекта в каждой области, а в Минске - не менее двух.

- Какие территории острее других нуждаются в подъеме социально-экономического развития?

- Таких районов 30. Для решения вопросов их ускоренного социально-экономического развития постановлением Совета Министров от 9.10.2019 г. № 689 утвержден План. Нельзя сказать, что мы разработали некий уникальный инструмент повышения эффективности, конкурентоспособности и привлекательности районов. Рецепт для них примерно такой же, как и для всех регионов, - инвестиции. Для этих территорий запланирован свой пакет инвестпроектов и мероприятий, их более 600. Будут созданы новые производства и модернизированы действующие, в планах формирование производственной и социальной инфраструктуры и так далее. Успешное выполнение Плана позволит сократить разрыв в уровне и качестве жизни населения, а также к концу пятилетки, по меньшей мере, в два раза уменьшить этот перечень.

- Какие районы раньше других смогут стать территориями новых возможностей?

- Идеология регионального развития в текущей пятилетке заключается в том, чтобы сделать привлекательными для жизни не только Минск и областные центры, но и средние, малые города, сельские территории. Это означает, что каждый человек вне зависимости от прописки должен получить возможности для высокодоходной занятости, предпринимательской, интеллектуальной, творческой, общественной активности, доступ к услугам высокого качества.

Уже есть районы, которые имеют потенциал стать прорывными территориями. Например, новые производства калийных удобрений на базе двух крупных горно-обогатительных комплексов радикально преобразят облик Петрикова и Старобина. Проекты в деревообработке и целлюлозно-бумажной промышленности подарят новые возможности Добрушу и Светлогорску. Благодаря запуску БелАЭС в точку роста республиканского значения превратился скромный Островец. С вводом мощностей БНБК аналогичные перспективы открываются перед Пуховичским районом. Такие проекты меняют судьбу регионов, дают им возможность заработать ресурс для выхода на траекторию устойчивого саморазвития.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 Дней".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь зарплата
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Сегодня будет ограничено движение на 44-м км МКАД из-за следственного эксперимента
Фото из архива Хлопок, фрукты, семена картофеля: Минская область планирует наращивать сотрудничество с Таджикистаном
Филиал "Витебскэнерго" в Оршанском районе нарастил производство замороженной продукции
Новый корпус детской инфекционной больницы с лабораторией открылся в Минске
Фото из архива Посуда из казеина и электричество из дождя: в Могилеве прошел этап "100 идей для Беларуси"
Фото из архива Онкодиспансеры в Могилеве и Бобруйске в ближайшее время вернутся к оказанию плановой помощи
Главное
Фото из архива Лукашенко подписал указ о реализации инвестпроекта по производству отечественной вакцины от COVID-19
Проект декрета, утверждающего союзные программы, уже направлен Лукашенко
Головченко обсудил с руководством "Ситик Констракшн" реализацию крупных инвестпроектов в Беларуси
СКИДКА на готовые дома и коммерческую недвижимость в Minsk World! До 200 евро за м²! Осталось 2 дня!
Топ-новости
Минздрав о Br140 млн из резервного фонда Президента: серьезная помощь в непростое время
Андрейченко: Беларусь высоко ценит сложившиеся отношения с Азербайджаном
Белорусская вакцина против COVID-19 пройдет весь объем испытаний, необходимых для ее экспорта
Возраст авто имеет значение! В какую сумму обойдется вам транспортный налог
Рачков: заседание ВГС станет серьезным шагом для углубления интеграции в Союзном государстве
В катастрофе Ан-12 под Иркутском погибли трое белорусов
Онкодиспансеры в Могилеве и Бобруйске в ближайшее время вернутся к оказанию плановой помощи
Как регионам догнать мегаполисы в зарплатах и качестве жизни
Савиных: важно донести до европейских парламентариев правду о миграционном кризисе
Учебно-лабораторный корпус и общежитие Национального детского технопарка введут в 2022 году
Новый корпус детской инфекционной больницы с лабораторией открылся в Минске
В Беларуси осталось убрать 3,4% площадей кукурузы
Макей 9-10 ноября посетит Москву, где состоится совместное заседание коллегий МИД Беларуси и РФ
Чеботарь: в промышленности сохраняются положительные тенденции, прибыль и рентабельность продаж растут
Правительство продлило на полгода запрет на ввоз и реализацию ряда товаров
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.