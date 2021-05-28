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28 мая 2021, 09:37

Как служат на большой воде и в чем сходство речных пограничников с моряками - провели день на заставе "Лоев"

Наряд выехал в дозор
Наряд выехал в дозор

Беларусь – не морская держава, но водные рубежи у нее есть. Белорусско-украинская граница от Новой Гуты в Гомельском районе до Нижних Жаров на Брагинщине проходит прямо по фарватеру Сожа и Днепра. Речной участок в 150 километров охраняет пограничная комендатура "Лоев". Причем по всем морским канонам: на заставах служат мичманы и капитан-лейтенанты, у каждого быстроходного катера есть имя, а хлеб в столовой нарезают "парусом", прямо как на камбузе. Корреспондент "7 дней" провел один день с речными пограничниками и узнал, в чем их сходство с моряками и как живется на большой воде.

Больше не край контрабандистов

Сейчас это сложно представить, но 25 лет назад на юго-востоке Гомельщины процветала контрабанда. Особого контроля на границе не было, нарушители спокойно переправляли по Днепру товары из Беларуси в Украину и обратно. Чтобы навести порядок на водных рубежах, в 1999-м в Лоеве сформировали группу пограничных катеров. Со временем она преобразовалась в отдел береговой охраны, а затем разрослась до пограничной комендатуры, которая обеспечивает охрану 167,5 километра государственной границы, из которых 150 – речная.

Старший мичман Василий Прищепа смотрит, нет ли активности на соседнем берегу
Старший мичман Василий Прищепа смотрит, нет ли активности на соседнем берегу

Сейчас, по словам коменданта пограничной комендатуры "Лоев" подполковника Александра Ващенко, контрабанда в этих краях сошла на нет:

– Люди понимают: незаметно переправить по Днепру какой-либо товар нереально. Вдоль границы постоянно ходят наряды – как по реке, так и по суше. Плюс у нас хорошо налажена работа с местными жителями: если они видят в деревне постороннего, сразу сообщают нам. В прошлом году задержали пятерых нарушителей границы: четырех украинцев и одного гражданина Таджикистана, который пришел в Беларусь по льду Днепра. Еще обнаружили 10 человек, в основном рыбаков, которые либо попали на белорусский берег случайно, либо целенаправленно шли к нам браконьерствовать. Самое частое нарушение: заходят в пограничную полосу без пропуска или паспорта.

"Алмаз" и "Сапфир" на страже

Для охраны границы в комендатуре есть два звена катеров: килевого класса (водные) и амфибийного (могут передвигаться еще по льду и суше). В зависимости от загрузки и погодных условий они разгоняются до 80–100 километров в час. Неудивительно, что форсаж с пограничниками на воде никто устраивать не решается.

У всех катеров, согласно морскому закону, есть имена. Амфибийные назвали, как и во времена Великой Отечественной войны, в честь драгоценных камней – "Алмаз" и "Сапфир". Для килевых выбирали названия исходя из заслуг и ходовых качеств. Например, "Могучий" – очень мощный катер, способен перетянуть баржу.

Тот самый "Алмаз"
Тот самый "Алмаз"

Начальник отделения береговой охраны капитан-лейтенант Олег Выгляд рассказывает, что раньше в гардеробе местных пограничников было две формы:

– Одна – классическая пограничная, а вторая – морская, с пилоткой. До создания комендатуры у нас весь штат был на морской лад, вне зависимости от того, ходил ты на катере или работал в штабе. Даже поварам и связистам выдавали такое обмундирование. Теперь из морского остались звания у тех, кто имеет отношение к катерам. Также, в отличие от сухопутных войск, "парусом" нарезается хлеб в столовой и ставятся подушки в казарме.

Разграничений, чей Днепр, нет. Нарушением границы считается выход на берег другой стороны
Разграничений, чей Днепр, нет. Нарушением границы считается выход на берег другой стороны

Передвижная застава

Еще у пограничников в небольшой деревеньке Асаревичи на живописном берегу реки стоит брандвахта – переоборудованная рейдовая баржа "Б-250". Там есть командирская каюта, казарма, бытовка, для дежурного – помещение с мониторами, на которые подаются картинки с камер, установленных по периметру, комната оружия, склад боеприпасов, сушилки для ботинок и даже спортивный зал. Баржа при необходимости может отплыть на другое место.

– Свет сюда подведен с берега, но на случай смены дислокации на брандвахте предусмотрен дизельный генератор, он работает автономно. Есть котел для отопления и нагрева воды, – рассказывает заместитель командира заставы старший лейтенант Алексей Горошко.

Правда, все необходимое в небольшую баржу поместить не удалось, поэтому пришлось осваивать берег. Рядом с брандвахтой – модульный городок из десятка вагончиков типа строительных. Один из них превратили в совмещенный санузел с душевыми кабинками и стиральной машиной. Нужно отметить, вагончики могут дать фору иным гостиницам: в комнате на два человека – телевизор, холодильник, электрочайник, микроволновка и обогреватель.

– В сжатые сроки можем перевезти наш городок в другое место. Так что мобильность заставы на высочайшем уровне, – гордо заявляет старший лейтенант.

Однако некоторые объекты форпоста – стационарные. К примеру, небольшой плац (строевую никто не отменял), беседка и… теплица.

– Выращиваем кабачки, салат, огурцы, помидоры, перцы, редис и многое другое, чтобы рацион солдат был витаминным, – объясняет Алексей Горошко. – Общая площадь нашей заставы где-то 100 на 100 метров – не большая, но места всем хватает.

"Живу на яхте"

Интересуюсь у бойцов, каково это – служить на большой реке. Рядовой Алексей Ермакович из Глубокого, которому до дембеля рукой подать, говорит: настолько привык к здешним местам, что теперь даже не тянет домой:

Рядовой Алексей Ермакович в армии скинул лишний вес и неплохо подтянулся
Рядовой Алексей Ермакович в армии скинул лишний вес и неплохо подтянулся

– Хотя сначала было тяжело: вставать рано, бегать много. А когда впервые попал на заставу, вообще испугался – на барже все живут, модули какие-то стоят. Я-то думал, тут воинская часть, казарма большая, людей много, а по итогу – 30 человек на всю заставу, и то с половиной можешь неделю не видеться, потому что сначала они уходят в наряд, а потом я. Но со временем в Асаревичах стало нравиться. На барже жить интересно, нас даже качает иногда. Вечером это убаюкивает, а утром будит. Да и во время службы случается много историй классных. Рыбаки нам постоянно звонят: то машина застряла – просят достать, то удочки у них украли. Так что мы тут не только границу охраняем, но еще милиционерами и спасателями подрабатываем.

Положительные эмоции от службы и у рядового Евгения Тишковца из Борисова. Парень говорит, что изначально хотел попасть на пограничную заставу:

– Здесь необычная служба. Друзья первое время не верили, что живу на берегу реки на яхте. Еще у нас интересные дозоры. Можем отправиться на осмотр береговой отмели с реки. Можем по суше патрулировать: ходили в Полесский радиационный заповедник. Здесь особые впечатления, особенно когда видишь знаки с названиями отселенных деревень и количеством эвакуированных людей.

Рядового Дмитрия Соколова из Дзержинска призвали в ноябре прошлого года и после "учебки" в родном городе отправили в Асаревичи… поваром:

– Все думают, что если ты повар, то твоя служба ограничивается только кухней. На самом деле это не так. Я не освобожден от нарядов, строевой, марш-бросков... Просто у меня график два через два: два дня я кашевар, два дня – обычный солдат.

Повар Дмитрий Соколов сегодня на кухне
Повар Дмитрий Соколов сегодня на кухне

Помимо бойцов, есть на заставе настоящий старший мичман. Василий Прищепа стал им в августе 2020 года после того, как его сделали командиром суда и переаттестовали:

– Друзья сразу подтрунивали: мол, что, в "тазики" перешел? Я ведь в комендатуре с 2000 года. Сначала был связистом, потом перевели на заставу в Комарин. Так как очень люблю технику, стал плотно работать с катерами, научился ими управлять. Поэтому после того, как в Асаревичах появилась брандвахта, оказался здесь. Днепр знаю как свои пять пальцев. И несмотря на то, что пограничник, душа у меня – морская.

Вадим БАННЫЙ, газета "7 Дней"

Фото Павла ОРЛОВСКОГО

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