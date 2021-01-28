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28 января 2021, 20:48

Как в агрокомбинате "Мир" развивают коневодство

ОАО "Агрокомбинат "Мир" – одно из немногих сельхозпредприятий в стране, где сохранилось и развивается коневодство. В хозяйстве выращивают лошадей белорусской упряжной породы и производят редкий для наших краев напиток – кумыс.

На зимовку с кормами

За время работы агрокомбината к нему четыре раза присоединяли хозяйства. Сегодня площадь сельхозугодий составляет более 19 тыс. гектаров. Да и поголовье здесь не маленькое: на 9 молочно-товарных фермах и комплексе по выращиваю КРС содержится больше 18 тыс. голов, в том числе 4206 коров. Кормов, как видим, требуется много, а посему к их заготовке на предприятии уделяется особое внимание.

По словам генерального директора ОАО "Агрокомбинат "Мир" Виталия Кременевского, 2020-й оказался весьма результативным по многим направлениям деятельности сельхозпредприятия.

– Наш район в числе немногих, где выпало меньше всего осадков, когда дожди были очень нужны. Тем не менее мы получили достойный урожай зерновых – плюс 5 тысяч тонн к 2019 году.

На результате сказались не только технология возделывания культур, которую мы полностью пересмотрели, но и опыт, знания наших специалистов, – рассуждает руководитель. – Период кормозаготовки в "Мире" всегда, пожалуй, самая ответственная пора. В оптимальные сроки приступаем к каждому укосу и вовремя стараемся его завершить.

Коллективу ОАО "Агрокомбинат "Мир" в отличие от других хозяйств Барановичского района приходится затрачивать в несколько раз больше сил, чтобы создать прочную кормовую базу. Все дело в том, что плотность скота здесь одна из самых высоких в области – 111 голов на 100 га сельхоз­угодий. Тем не менее у опытных аграриев всегда получается создать полуторагодичный запас кормов, а по некоторым видам – даже на два года.

В этом деле, считает директор, не обойтись без четкого взаимодействия специалистов, механизаторов, водителей и других участников кампании. Во многом благодаря данному фактору сельхозпредприятие в прошлом году заготовило почти 42,9 тыс. тонн сенажа, более 53 тыс. тонн силоса, свыше 1,3 тыс. тонн сена. Хороший урожай зерновых дал возможность произвести комбикорма из собственного зерна. Одним словом, удалось полностью обеспечить себя кормами и концентратами до нового урожая.

Наши будни

В структуре товарной продукции в "Мире" животноводческая отрасль занимает почти 80%. Треть из этого объема – производство молока, остальное – мясо.

– Наша основная отрасль – животноводство. Под ее потребности работает растениеводство. Общее поголовье

КРС – более 18 тыс. За год выросло на 1200 голов. К слову, у нас самый высокий показатель в районе по количеству дойного стада – более 4200 голов. По молоку ежедневно получаем 112 % к прошлому году, – отмечает Виталий Кременевский. – Основная нагрузка приходится на животноводческий комплекс, рассчитанный на 10 тыс. голов.

В 2019 году в хозяйстве вели строительные работы на территории МТФ "Гирмантовцы", рассчитанной на 765 голов. Часть помещений реконструировали, остальные – построили с нуля. Также на территории хозяйства имеется биогазовая установка мощностью 2 МВт. В этом году уже приступили к строительству еще одной фермы, которая также рассчитана на 640 голов.

– Кроме того, в планах – открыть филиал агрокомбината. Все дело в том, что у хозяйства очень большая территория. Работать приходится мехотрядом. На практике это выглядит так: сломался в поле трактор, бригада выехала и отремонтировала его на месте. Но ведь есть и такие поломки, которые не выполнишь в полевых условиях. Тогда технику транспортируем в мастерские – это 30, 40, а то и все 50 километров дороги в одну сторону. За сезон уходят серьезные суммы на одно только топливо, – говорит гендиректор. – Поэтому мы решили создать на территории одного из присоединенных хозяйств отдельный филиал со своей конторой, мастерскими, инженерной службой. Можно сказать, это будет полноценное сельхозпредприятие в подчинении агрокомбината.

Мирские лошадки

ОАО "Агрокомбинат "Мир" – одно из немногих сельхозпредприятий на Брестчине, да и в целом в республике, где сохранили и продолжают развивать коневодство. На ферме "Нагорная" выращивают лошадей белорусской упряжной породы.

– Ее уникальность в том, что это единственная национальная порода Беларуси. В 2020 году исполнилось ровно 20 лет, как она была официально признана. Хотя история насчитывает более 150 лет ее существования. По этому случаю на выставке "Белагро" впервые провели республиканский конкурс "Лучшая племенная лошадь". Наше хозяйство принимало участие в числе шести ведущих племенных коневодческих предприятий страны, – рассказывает Виталий Иосифович. – Надо сказать, домой мы вернулись с несколькими наградами в номинациях "Лучшая племенная кобыла", "Лучший племенной жеребец", "Лучший племенной молодняк".

Когда-то на племенной ферме в "Мире" содержалось более 1000 лошадей, здесь даже производили редкий для наших краев напиток – кумыс. Сейчас табун в агрокомбинате насчитывает 85 голов.

– Решили возродить это дело, пригласили на работу специалистов, которые когда-то ухаживали за лошадьми. Установили новую линию и наладили производство кумыса, – пояснил директор. – Продукция будет поступать в нашу фирменную торговлю.

Жить в Мире

Проблем с жильем, заработной платой или условиями труда в "Мире" уже давно нет. Именно поэтому молодые специалисты все чаще выбирают это градообразующее предприятие в качестве первого места своей работы. Практически все остаются здесь после отработки.

– Всего в штате 660 человек, шестая часть – молодежь.

Ребята перспективные, у них множество идей, они готовы и не боятся искать и применять новые подходы. Ведь сельское хозяйство тоже не стоит на месте. С таким коллективом на самом деле намного легче добиваться намеченных целей, – уверен руководитель. – У нас хорошая техническая база: энергонасыщенные трактора, МАЗы, зерноуборочные комбайны, современные комплексы по заготовке кормов. Влияет на то, что ребята остаются, инфраструктура поселка.

В агрогородке Мир, который находится в нескольких километрах от райцентра, есть все необходимое: магазины, кафе, амбулатория, детский сад и школа. На окраине поселка – лыжероллерная трасса для профессионалов и любителей спортивного отдыха. Хозяйство обеспечивает своих работников жильем. Современные частные дома здесь растут как грибы после дождя. Вот и на этот год в планах построить сразу 10 домов.

В 2019 году в агрокомбинате возвели новую молочно-товарную ферму на 765 голов. В планах на этот год – построить еще один современный животноводческий объект.

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Марина ВАЛАХ. Фото Павла ОРЛОВСКОГО

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