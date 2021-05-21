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21 мая 2021, 16:55

Как в Кобринском лесхозе выращивают лес и приумножают природное богатство

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
За дело беремся смело
В сыре знают толк

Кобринский лесхоз единственный в Брестской области имеет высокий статус опытного и подтверждает это звание на протяжении более 20 лет. Здесь мастера своего дела сохраняют и приумножают природное богатство родного края.

Alma mater разных пород

Мало кто из нас задумывается, что лес начинается с крохотного семечка, заботливо уложенного в землю тружениками хозяйства. И прежде чем из него вырастут стройная береза или пушистая сосна, пройдет не один десяток лет. Об этом хорошо знают в Засимовском лесничестве, на территории которого находится лесопитомник Кобринского опытного лесхоза.

На площади 12,7 га расположены посевное и школьное отделения, 8 га орошения и целых семь теплиц, одна из которых отведена под черенкование лиственных и хвойных пород, вторая – под выращивание сеянцев сосны закрытой корневой системы.

Всего же в питомнике выращивается 7 основных лесообразующих пород. Так, с начала весны передано в лесничества Кобринского лесхозана последующую высадку уже около 230 тысяч сеянцев березы и порядка 1 млн 300 тыс. – сосны обыкновенной. Всего же в год здесь выращивают не менее 3 млн сеянцев и 300 тыс. саженцев самых разных пород.

С душой и любовью к выбранной профессии руководит всеми процессами начальник лесопитомника Светлана Назарук. Почти 25 лет она трудится в сфере лесного хозяйства, хоть и признается, что оказалась тут совершенно случайно.

– Работа с посадочным материалов требует особого подхода: в первую очередь, это практический опыт, а также передовые технологии и применение современной механизации. Все это позволяет нам выращивать будущий лес, – уверена начальник питомника. – Мы не только обеспечиваем качественным посадочным материалом наши лесничества, но и реализуем продукцию населению, юридическим лицам и даже отправляем сеянцы и саженцы, выращенные на кобринской земле, на экспорт.

Те, кому с приходом весенней посадки нужно провести декоративное озеленение приусадебного участка, хорошо знают: в питомнике, в 20 километрах от райцентра, можно найти все, что только пожелаешь. Кроме лесных культур здесь предлагается более 53 видов декоративных саженцев. Особенной популярностью в этом сезоне пользуются кусты голубики и туя западная "Смарагд".

Со знанием дела

Деревообработкой в Кобринском опытном лесхозе занимаются на самом высоком уровне. К слову, это предприятие – одно из немногих в республике, где осуществляется переработка мягколиственной древесины – ольхи черной, так как в расчетной лесосеке по главному пользованию ольха черная занимает около 70%.

– Все сырье, подлежащее переработке, после первичной сортировки на промежуточных и нижних складах доставляется в Дивинский цех, который оснащен серьезным парком деревообрабатывающих станков, – рассказывает главный лесничий Сергей Савлюк. – Например, есть такой уникальный многопильный станок, который при необходимости может менять месторасположение пил, следовательно, и размер пиломатериалов. В программе заложено порядка 14 разных размеров. Год назад приобрели словенскую линию лесопиления по выпуску обрезных пиломатериалов. Ее особенность – в полной переработке входящего леса, от пиломатериала до щепы и опилок. Делаем ставку на переработку некачественной короткомерной хвойной древесины длиной 2,5 м. Весь строевой лес идет на реализацию населению и деревообрабатывающим предприятиям страны.

Совсем скоро на территории Дивинского цеха переработки древесины заработает пеллетное производство. С его открытием численность работников цеха увеличится на 10 человек.

– Ежемесячно перерабатываем порядка 4 тысяч кубометров круглого леса. Из этого объема образуется примерно 500 кубометров опилок и почти 600 кубометров щепы. Эти древесные отходы будут вовлечены во вторичный оборот, – отмечает Сергей Савлюк. – Проектируемая мощность завода – до 10 тысяч кубометров топливных гранул в год. Сырье для производства будем использовать не только свое, но и закупать в соседних Дрогичинском и Малоритском лесхозах.

По словам главного лесничего, запуск нового производства запланирован на июль этого года.

Тропа открытий

Следующей нашей остановкой стало Петровичское лесничество, на территории которого сразу несколько значимых объектов. В первую очередь интерес вызывают вольеры, в которых живут пятнистые олени. Их разведением в лесхозе занимаются давно. Для них разбили парк с небольшим водоемом. Кормят животных овощами, травой, сеном. Иногда дают соль и мел, чтобы кости крепчали. Кстати, пообщаться с живой природой, полюбоваться на пятнистых красавцев сюда приезжают гости из разных областей республики. Животные настолько привыкли и доверяют людям, что запросто угощаются лакомствами прямо из их рук, а некоторым счастливчикам даже удается погладить оленей.

Еще одна местная достопримечательность – биологический заказник "Непокойчицы", созданный вдоль Мухавца более 25 лет назад. На территории 465 га водятся редкие представители фауны, занесенные в Красную книгу Беларуси: соня орешниковая, болотная черепаха. Среди растений встречаются сальвиния плавающая, гвоздика картузианская и другие уникальные виды.

На территории лесничества в окружении ясеня, дубов, рябины и липы произрастает ботанический памятник природы республиканского значения – сосна Веймутова "Жабинковская". Возраст дерева высотой 20,4 метра – более 80 лет.

Побывать в самой настоящей сказке приглашает экотропа "Чистая река". Ее строительством на территории Петровичского лесничества занимается Жабинсковское ЖКХ. Объект протяженностью 1,8 километра – уникальный в своем роде. Кроме искусно выкованных фигур, например Царевны-лягушки, пристроившейся на листе кувшинки, гостей ожидает множество интересных остановок. Одна из таких – "Лесной пруд и его обитатели". Здесь вашему вниманию предстанут самые загадочные обитатели водных глубин: водомерка, паук-охотник, водолюб… На берегу пруда можно пройти обучение в "зеленой школе", а затем побывать в лесной дубраве и узнать много интересного о ее жителях. Конечный пункт экотропы – 500-летний дуб.

ГОЛХУ "Кобринский лесхоз" создано в 1939 году. В 2000-м ему присвоен статус опытного лесхоза. В составе лесного хозяйства десять структурных подразделений: 7 лесничеств, цех переработки древесины, базисный питомник и лесопункт.

Марина МАНУЙЛИК,

Фото Вадима ЯКУБЁНКА

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Теги
Брестская область Кобрин лесное хозяйство предприятие
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