Как в Минске 9 мая будет ходить городской транспорт

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком рассказал о том, как будет ходить общественный городской транспорт столицы 9 мая, в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

С 05.30 до 12.00 в связи с проведением военного парада работа некоторых городских и пригородных маршрутов будет временно приостановлена по просп. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Саперов, просп. Победителей, ул. Орловской, ул. Сурганова, просп. Независимости, ул. Стариновской, ул. Основателей. Подробнее о том, как, в какие часы и по каким маршрутам внесены корректировки в схемы движения, можно узнать на сайте предприятия "Столичный транспорт и связь" (http://gusts.minsk.by/news/passengers/17321.html).

Также вечером с 17.00 до 24.00 во время концерта и праздничного салюта изменятся трассы движения ряда автобусных маршрутов.

Поезда метро в праздничный день будут ходить чаще. С 6.00 до 18.00 - с интервалами 5 минут, позже и до полуночи - с интервалами 6 минут.

При этом пассажиров предупреждают, что возможны ограничения по перемещению пассажиров на вход и выход станции "Площадь Победы" со стороны Монумента Победы в период торжественной церемонии возложения венков и проведения праздничного концерта.-0-