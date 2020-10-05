Как в воду глядели

"Пинскводоканал" стал одним из 12 предприятий мира, вошедших в программу Международного банка реконструкции и развития "Коммунальные предприятия будущего". И это неудивительно, ведь он не первый год считается одним из самых перспективных в Полесском регионе. Благодаря сплоченной работе коллектива, воду организации города оплачивают по самым низким в стране тарифам. Как предприятию удается удерживать лидерство и какие проекты будут реализованы в ближайшем будущем, выясняла корреспондент "7 дней".

Курс на перевооружение

Долгое время "Пинскводоканал" входил в состав ЖКХ города Пинска, но в 2010 году организация стала отдельным юридическим лицом. Это событие оказалось переломным, придало импульс всем проводимым здесь работам. Результаты действительно впечатляют: вот уже несколько лет предприятие не получает дотаций, полностью обеспечивая себя за счет предоставления жилищно-коммунальных услуг. Более того, в Пинске самый низкий тариф для юридических лиц, а значит, вода организациям города обходится дешевле всего по республике. За счет чего удалось добиться успехов?

– На "Пинскводоканале" трудится порядка 350 работников.

Примерно такое же количество их было и тогда, когда предприятие являлось участком в составе ЖКХ и не имело своей бухгалтерии, экономического и юридического отделов, охраны труда и других, а также собственной техники. Фактически на тот момент был только производственно-технический отдел и линейные службы. С тех пор водоканал прирос многими подразделениями и стал полноценным предприятием, тем не менее численность сотрудников не выросла. Этого удалось добиться благодаря автоматизации и дистанционному управлению. Водопроводные станции подкачки все на дистанционном управлении, канализационные насосные станции выведены на диспетчерскую, скважины – к машинисту водозаборных сооружений, который видит, какие включены или выключены, контролирует расход электроэнергии и объем подаваемой воды, – говорит главный инженер ГП "Пинскводоканал" Виктор Скроба.

Важным решением стало снижение энергозатратности предприятия. На десятках объектов энергоемкое оборудование заменили современным. Работы проводились на скважинах, канализационных насосных станциях, водозаборных и очистных сооружениях. Кроме того, придя к самостоятельности, руководство водоканала отказалось от заказной техники и направило значительную сумму на приобретение собственной. Так обзавелись новыми фургонами, экскаваторами и самосвалами, которые работают на сетях водопровода и канализации, выполняя ремонты и устраняя аварийные ситуации.

В 2016 году на баланс предприятия передали водопроводные станции подкачки, подающие воду на верхние этажи многоквартирных домов. В течение года на них было полностью заменено оборудование, а сами станции переведены на дистанционное управление. Такая работа потребовала серьезных финансовых вложений, но эффект не заставил себя ждать. Уже сегодня можно говорить о том, что она окупилась.

Активизировали работы и по реконструкции очистных сооружений, в которые предприятие вложило значительную часть собственных средств. На сегодняшний день проходит реконструкция блоков аэротенков. Другими словами, в городе модернизируют процесс очистки сточных вод. Две из трех очередей строительства выполнены. На нынешний год финансирование по данному объекту предусмотрено не было, тем не менее работы собственными силами водоканала продолжаются и сейчас.

Объекты особой важности

С 2016-го по 2018 год с участием средств займа от Международного банка реконструкции и развития было разработано технико-экономическое обоснование по реконструкции системы обработки осадков сточных вод. По словам Виктора Скробы, чтобы сбросить в реку сточные воды, сначала нужно удалить оттуда загрязнения – осадок, который образуется на очистных сооружениях. Чистая вода уходит в реку, а осадок остается, с ним надо что-то делать. До сегодняшнего дня с момента ввода очистных сооружений этот осадок находился в специальных хранилищах – на иловых площадках. Но любые площадки имеют свойство дренировать, а значит, вода может попасть в окружающую среду. К тому же идут процессы брожения: в центре города, особенно летом, когда дует юго-восточный ветер, можно почувствовать нехороший запах. Проектом реконструкции предусмотрено, что осадок будет подвергаться биоразложению, причем в искусственных условиях. Газы, которые образуются, не только не будут мешать населению, но и, наоборот, пойдут на переработку. Так предприятие не только решит проблему, но и сможет получать дополнительные тепло и электроэнергию.

– Проект этот дорогостоящий. Сумма в ценах 2018 года составляет порядка 34 миллионов рублей. В текущий перечень объектов, которые финансируются за счет программы повышения эффективности качества жилищно-коммунального хозяйства, заключенной между Республикой Беларусь и Международным банком, этот объект не вошел, – говорит Виктор Скроба и уточняет: – Но вошел другой, не менее важный. Проект касается перекладки главного канализационного коллектора.

Коллектор проходит практически через весь Пинск, в него поступает 80% сточных вод города. Построен он в 1969 году и функционирует практически два нормативных срока. Неудивительно, что кое-где верхний свод стал обрушиваться. За счет средств областного бюджета проведено строительство нового коллектора от улицы Иркутско-Пинской дивизии до Интернациональной. В первых числах сентября начал работать подрядчик, который будет достраивать коллектор за счет средств Международного банка от Интернациональной до Федотова. Срок строительства –

14,5 месяца, а это значит, что уже в 2022 году горожане получат обновленный коллектор.

Проблема изношенности сетей – одна из важнейших для пинчан и водоканала. Пинск достаточно старый город, первые водопроводные сети были построены еще в 1937 году, канализационные – в 1962–1963 годах. Бум строительства пришелся на 60–80 годы прошлого века.

– С привлечением средств из городского бюджета выполнены работы по проектированию одного из самых старых главных канализационных коллекторов, который проходит вдоль набережной по улице Днепровской флотилии от моста до корпуса Полесского госуниверситета. Нами разрабатывается такая же проектная документация по коллектору, который идет по улице Парковой от Клары Цеткин до Первомайской. Фактически это будет одно из ответвлений главного коллектора, – говорит главный инженер предприятия. – Также мы планируем провести работы на улице Гайдаенко, где одновременно будут реконструированы и коллектор, и водовод. Кроме того, в прошлом году за счет собственных средств завершили перекладку водовода по Первомайской от улицы Федотова до Савича. Старый был изношен и часто рвался. В этом году выполняем точно такую же работу по Ленинградской.

Выгоднее вместе

В конце 2018 года Президент подписал Указ № 488 "О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)". В Пинске подобная форма работы была налажена за несколько лет до этого.

– В 2013 году принято решение исполкома, которым расписан порядок действия водоканала и жителей при долевом строительстве. С 2013 года мы достаточно плотно занимались этим вопросом, проложили по городу порядка 23 километров канализационных сетей, – говорит главный инженер. – Водопроводные сети по городу проложены всюду, и мы обеспечиваем централизованным водоснабжением все население. Но по канализации ситуация иная – есть улицы, где люди пользуются местными выгребами. Поэтому эта схема, которая была в свое время разработана и принята, дала возможность нашим гражданам поучаствовать в строительстве. Они в этом случае платят 30% от сметной стоимости объекта, а 70% – бюджет. Подобная работа по долевому строительству продолжается и сейчас.

Время для инноваций

Руководство "Пинскводоканала" много средств вкладывает в реконструкцию и модернизацию производства. Перекладка сетей – одно из приоритетных направлений. Тем не менее инновации предприятию также не чужды. Сейчас, к примеру, идет работа на водозаборе Пина-1 по внедрению теплового насоса.

– От теплоснабжения, которое шло от городской тепловой сети, будем отказываться. Из-за большого "плеча" мы имеем на этом участке трубопровода большие потери. Куда выгоднее получать свою теплоэнергию. Сделать это сможем за счет того, что будем использовать как теплоисточник саму артезианскую воду, поступающую к нам со скважин. Ведем завершающие работы по монтажу. До начала отопительного сезона планируем их завершить и включить тепловой

насос, – говорит Виктор Скроба.

Предприятие заключило договор на разработку проектно-сметной документации по созданию такой же системы теплоснабжения и на другом, основном водозаборе Пина-2.

– Планируем полностью реконструировать водозабор Пина-2. Он работает с 1962 года и достаточно устарел, требуется обратить на него серьезное внимание. На сегодняшний день водозабор обеспечивает достаточно высокое качество воды. Тем не менее решили заранее побеспокоиться о ремонте. Разработали конкурсную документацию для выбора подрядной организации на разработку предпроектной документации. По результатам будет ясно, что нам делать, как выполнять работы, какова стоимость проектной документации. А дальше будем изыскивать средства для ее разработки, – рассказывает о дальнейших планах Виктор Скроба.

Одно из последних достижений водоканала тоже впечатляет: в связи с активным многолетним сотрудничеством со Всемирным банком он стал одним из 12 предприятий мира, попавших в программу Международного банка реконструкции и развития "Коммунальные предприятия будущего". Банк проанализирует все сведения и показатели, выдаст рекомендации и программу действий, чтобы сделать работу предприятия еще более эффективной. Другими словами, "Пинскводоканал" получит возможность еще на несколько ступенек приблизиться к предприятию будущего.

ГП "Пинскводоканал" обслуживает порядка 600 километров сетей водопровода и канализации. На балансе предприятия находятся два водозабора, очистные сооружения, 15 канализационных насосных станций, эксплуатируется более 50 водопроводных станций подкачки, 59 скважин, а в целом это более 100 зданий и сооружений.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Юлия ГАВРИЛЕНКО.

Фото автора

и ГП "Пинскводоканал"