Как витебский бизнес поддержал медиков - комментарий

Витебская область находится на втором месте среди регионов Беларуси по распространению коронавирусной инфекции. С первых дней появления инфекции огромную помощь медикам в снабжении средствами индивидуальной защиты стало оказывать местное бизнес-сообщество. Крупные предприятия и частные предприниматели начали доставлять в больницы самое необходимое и обеспечивать медработников горячим питанием. О благотворительном движении и нынешнем состоянии бизнеса корреспонденту БЕЛТА рассказал исполнительный директор ОО "Ассоциация нанимателей и предпринимателей" Владимир Лукьянов.

Беда стала общей

"Бизнес и люди консолидировались. Внести свой вклад в дело помощи медработникам стало личной позицией каждого бизнесмена. Направления, по которым медикам начала оказываться поддержка, условно можно разделить на четыре составляющих", - отмечает Владимир Лукьянов.

Первое - финансовое. Предприятия напрямую стали перечислять средства, чтобы больницы могли свободнее оперировать ресурсами и в зависимости от своих нужд приобретать необходимое. "И в первую очередь речь шла именно о средствах защиты. О недостатке медикаментов и лекарств я не слышал ни разу", - подчеркивает собеседник.

Второй момент - бизнес на волонтерской основе стал заниматься организацией питания сотрудников учреждений здравоохранения. Это морально важно, убежден Владимир Лукьянов, потому что подчеркивает заботу о медиках. Одним из первых еще в марте этим занялся "Витебский трактир", который кормит персонал Витебского областного клинического специализированного центра (бывшая Железнодорожная больница). Через несколько дней ООО "Аптека групп" взяло под свое крыло две городские больницы. К этому движению присоединились отель "Эридан", бар "Торвальд", "Губернский трактир", предприятие "Втор-сервис", Ассоциация нанимателей и предпринимателей. Без сомнения, есть много других примеров, которые не на слуху. С прошлой недели после встречи представителей ассоциации с руководством горисполкома через предприятие "Витмил" эту инициативу подхватили и городские власти.

По третьему пункту Владимир Лукьянов отметил, что он был особо актуален в первые дни начала распространения коронавируса в городе, когда больницы остро нуждались в средствах индивидуальной защиты (маски, щитки, защитные костюмы). Представители бизнеса, как и отдельные граждане, волонтеры, по своим каналам, из своих ресурсов и личных запасов передавали их медучреждениям. Перепрофилирование крупных швейных производств (ОАО "Знамя индустриализации", ОАО "Труд", Оршанский льнокомбинат и др.), позволившее снять дефицит тех же масок, произошло позднее. Средствами защиты снабжались и поликлиники города, которые в меньшей степени попали в фокус всеобщего внимания, хотя именно через них идет очень большой поток первичных больных.

Четвертая позиция взаимосвязана с третьей и обусловлена возникшей необходимостью в дополнительной защите медиков. Исходя из этого многие руководители проанализировали возможности своих предприятий, спектр выпускаемой продукции и открыли новые направления, стали выпускать продукцию, которую ранее никогда не делали. Например, фабрика-лаборатория "Робовита", ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" и другие компании, где есть лазерные станки и 3D-принтеры, включились в инициативу минского хакерспейса (координатором в Витебске выступил частный предприниматель Станислав Баринов) и начали печатать специальные многоразовые щитки, с которыми другие средства защиты работают эффективнее. Частные фирмы бесплатно развозят эти экраны по медучреждениям города.

Вся работа организована через чат "Мы разам" в WhatsApp. Эта платформа уже объединила более 150 участников. Социально ответственные руководители из разных сфер бизнеса, абсолютно разные по весу и принадлежности (государственные, с долей иностранных инвестиций, крупные игроки рынка, средние предприятия и мелкие частники), проявили свою гражданскую позицию - каждый нашел возможность внести свою лепту в общее дело.

Положение бизнеса

Помогать медикам представители бизнес-сообщества намерены до тех пор, пока не исчезнет в этом необходимость или не исчерпаются их возможности. "Ситуация, в которой сегодня оказались экономика и бизнес в результате эпидситуации и последующего за этим закрытия границ, коснулась всех. Можно по пальцам одной руки перечислить непострадавших предпринимателей или предприятия. "Вместе с тем кризис - это всегда не только время потерь и осмысления каких-то ошибок, но и проверки бизнеса на прочность, поиска новых направлений. Кто бы мог подумать, что те же защитные щитки будут нужны в таком объеме, и тот же "Дисплей" когда-либо задумается об этом направлении. Это же относится и к швейной промышленности, переориентированной на производство защитных костюмов, масок для медиков", - говорит Владимир Лукьянов.

Первыми, кто однозначно и шоково испытали на себе изменения в новой ситуации, стали туристические компании. Удар пришелся на въездной туризм, планируемые поездки и уже оплаченные туры. "Как правило, выкупленные путевки туроператоры оплачивают дальше по цепочке, не держат деньги на своих счетах. С учетом отсутствия новых доходов руководители многих из них, особенно работавших на перспективу, сейчас ходят по судам и принимают претензии по несостоявшимся турам. Вернуть все сразу компании не могут просто потому, что у них нет этих денег - они застряли на счетах зарубежных компаний и отелей", - поясняет собеседник. Страдать эта отрасль будет еще долго. Как отмечает директор витебской туркомпании "Илва" Лариса Петровская, основная часть отелей ушла на карантин, деньги не возвращают, выдерживая молчание. Информации от них нет и до конца года, скорее всего, ясности в этом вопросе не будет. Что касается запланированных на майские праздники туров в Беларусь, то все они отменены.

Пострадали также пассажирские перевозки (они практически стали), сфера развлечений и дополнительного образования детей. Рекомендательные меры вкупе с опасениями родителей привели фактически к полной остановке их деятельности. К тому же следует учитывать, что в конце мая у образовательных площадок наступает сезон затишья из-за летних каникул, и спрос на их услуги в это время существенно падает. Важен и тот факт, что большинство таких компаний относятся к мелкому бизнесу, который работает из оборотных средств, а их на сегодняшний день нет и пока не предвидится. Аналогичная ситуация складывается у представителей отельного бизнеса. Их услуги сейчас тоже не востребованы. Существенно просела и бьюти-индустрия, так как там предполагается длительный контакт с мастером. Безусловно, меры с их стороны для безопасности клиентов принимаются, однако посетителей у них стало в разы меньше. По-разному пытается выйти из сложных условий общепит. Одни временно закрылись, другие пытаются выстоять и сохранить коллективы за счет переориентации на готовку обедов для медиков.

"В целом падение потребительского спроса, платежеспособности и соответственно доходов за последние месяц-полтора почувствовала на себе вся сфера оказания услуг", - констатирует руководитель ассоциации. Если говорить о розничной торговле, то объемы торговли мебелью в Витебске сократились в 5-8 раз даже по сравнению с мартом. По-разному складывается ситуация в производственной сфере. Например, производство на фабрике "Спектр упаковки" снизилось на 30%. Крупные машиностроительные компании города столкнулись с проблемой нехватки импортных комплектующих. Экспортно ориентированные ждут оживления на внешних рынках, которые стали на паузу. Лишь буквально недавно в Евросоюзе стали намечаться некоторые позитивные моменты. Однако надеяться на быстрое восстановление рынков стран рано: тот же Оршанский льнокомбинат, работающий на Европу, существенных изменений в ситуации пока не видит. Наряду с такими примерами есть и положительные: достаточно устойчиво сработал за март "Альянспласт" (выпуск пластиковой тары). Не утратил своих позиций "Витязь", по-прежнему устойчиво наращивая объемы производства и экспорт.

Альтернативные решения

Нельзя сказать, что в сложившихся условиях представители бизнеса опустили руки. Каждый ищет любые возможности, чтобы выстоять в это непростое время. Кто-то меняет ассортимент, кто-то укрепляет налаженные связи. Представители сферы допобразования, например, массово ушли на онлайн-занятия. Они, конечно, не заменят личных занятий, но такой вариант вполне оказался жизнеспособен как временная мера. Личным примером поделился руководитель фабрики-лаборатории "Робовита" Николай Ручец. "Наша детская инженерная школа успешно занимается дополнительным образованием детей более трех лет. С приходом в страну вируса из 214 учащихся, постоянно посещающих занятия, почти половина предпочла оставаться дома. А с первого апреля приостановились все очные занятия. Также было отменено 4 апреля проведение в Витебске городского этапа республиканского Кубка по образовательной робототехнике ("Робовита" выступает организатором городского этапа)", - рассказывает предприниматель. Для оплаты аренды, коммунальных услуг и связи, а также для сохранения коллектива ему сейчас приходится пользоваться имеющимися резервами.

"Но мы не сидим без дела и активно осваиваем технологии дистанционных занятий. Провели внутреннее обучение нашей команды и теперь проводим в интернете не только наши планерки, но и некоторые занятия. На это предложение откликнулось достаточно много родителей, и сейчас мы дистанционно проводим занятия по таким предметам, как "Подготовка к школе с английским", "Робототехника", детская бизнес-школа "Топ-Топ менеджер". В дистанционный формат обучения вписались как старшие ребята, так и совсем маленькие. В проведенном творческом мастер-классе участвовали даже ученики из другого города. И мы готовим новые мастер-классы", - подчеркивает собеседник. Безусловно, дистанционные занятия полностью не заменят очные, ведь на них используется большое количество разнопланового оборудования: более 100 образовательных конструкторов, станки и инструменты. Но этот опыт тоже пригодится.

Как поделилась хозяйка небольшой парикмахерской в поселке Тарный (городская черта Витебска) Лариса Приставко, в ее арсенале - душевная атмосфера и повышенное внимание к клиентам. Количество посетителей у нее сейчас значительно уменьшилось. Чтобы не сокращать свой и так небольшой коллектив, двух своих работниц (напарницу и мастера по маникюру) она вынуждена была отправить в двухнедельный неоплачиваемый отпуск. Всю работу делает пока сама. Благодаря наработанной постоянной базе клиентов и ответственности самих людей удается исключить имеющих признаки простудных заболеваний или заболевших родственников. "Созваниваюсь с клиентами накануне, выясняю как дела. Некоторые сами звонят, предупреждают. С теми, кто опасается приходить, но хочет собственными силами провести окраску волос, даю консультацию. Всех клиентов встречаю с антисептиком, предлагаю защитную маску. Женщины положительно к этому относятся. С мужчинами труднее: приходится уговаривать воспользоваться дезсредствами", - рассказала собеседница, выразив надежду на скорейшее завершение этого трудного периода.

Ольга БОГАЧЕВА,

БЕЛТА.-0-