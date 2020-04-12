Как выглядит онлайн-обучение витебских студентов-медиков

Витебский государственный медицинский университет внедрил для студентов управляемую самостоятельную работу с дистанционным консультированием. Подробнее о нюансах этого процесса корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отдела дистанционного обучения вуза Глеб Синьков.

Элементы дистанционного обучения практикуются в ВГМУ уже не менее 10 лет. Университет активно разрабатывает, совершенствует и внедряет свои образовательные веб-ресурсы. Но сейчас сама ситуация вынудила в крайне сжатые сроки перейти на самостоятельную работу с применением видеотрансляций для консультаций и контроля обучения.

"В первую неделю апреля занятия были переведены в формат управляемой самостоятельной работы с дистанционным консультированием: студенты получают задания, затем их проверяет преподаватель. Было составлено отдельное расписание, в соответствии с ним преподаватели выходят на связь с учащимися онлайн на платформе Zoom. Клинические занятия пока переносятся, предположительно, на конец апреля - начало мая", - рассказал Глеб Синьков.

По его словам, быстро совершить такой масштабный организационный маневр позволил собственный веб-ресурс, на котором каждая кафедра имеет свой информационный блок и создает в нем учебные комплексы по дисциплинам. "Для каждой дисциплины есть раздел, в котором размещаются учебные (методички, пособия, курсы лекций) и интерактивные (задания для контроля знаний и коммуникации) материалы. Через мобильное приложение, интегрированное с сайтом, эти материалы доступны студентам даже офлайн, что выводит информационную и методическую поддержку учебного процесса на качественно новый, современный уровень", - пояснил начальник отдела.

Данный ресурс разработан на широко распространенной в мире системе управления обучением Moodle. С 2015 года она действует на основе облачной инфраструктуры по модели IAAS, что дает, по сути, неограниченные возможности для масштабирования и модернизации СДО (системы дистанционного обучения). Теперь она интегрирована и с платформой онлайн-трансляций Zoom. Так что преподаватели могут в свой курс с полным пакетом учебных и контрольных материалов всего несколькими кликами добавить видеоконсультацию в режиме реального времени.

Помимо технической стороны вопроса, пришлось в кратчайшие сроки организовать своеобразный курс IT-преподавателя: всего за три дня семинаров 360 преподавателей ВГМУ в малых группах были обучены основам работы с Zoom. Кроме того, все они ежедневно с утра до вечера индивидуально получали ответы на возникающие вопросы от специалистов всеми возможными способами, включая электронную почту и мессенджеры. В результате даже те, кто неделю назад электронной почтой толком не пользовался, сами организуют онлайн-трансляции для десятков и сотен студентов.

Конечно, обучение врачей, как и любых других специалистов, предполагает практику. И она у студентов-медиков обязательно будет, просто пока произошло перераспределение учебного времени и форм занятий. Стоит учитывать еще такой нюанс: качество любой практической работы во многом определяется уровнем подготовки к ней. Поэтому сейчас студенты активно изучают лекционный материал, читают учебники, руководства, протоколы и закрепляют знания. Им доступны разработанные на кафедрах видеоуроки. В центре практической подготовки и симуляционного обучения есть видеоресурсы, позволяющие студентам отрабатывать практические навыки на виртуальном тренажере.

Показатели посещаемости СДО по данным Яндекс.Метрики - 87368 просмотров в сутки за первый семестр этого учебного года и 173787 - за первую неделю апреля.

Как отнеслись к нововведению студенты?

Студентка 6-го курса лечебного факультета, субординатор - врач общей практики Алла Карпейчик рассказала, что в пятницу, 10 апреля, у них был первый день дистанционного обучения в Zoom. "Ничего не зависало, качество было хорошее. Моего мобильного интернета для дистанционного обучения более чем достаточно. И технически все просто: есть множество подсказок, которые позволяют ориентироваться в системе. Если нужно, на вопросы отвечает начальник отдела дистанционного обучения, и мы сами стараемся вникнуть в тему", - поделилась первыми впечатлениями девушка. Также она рассказала, что в это неспокойное время старается реже выходить из дома, в некоторой степени находится на самоизоляции: "Раз в два-три дня выхожу за покупками в ближайший магазин, выношу мусор. В целом режим мой никак не изменился, потому что есть чем наполнить день. Встаю в 8.30, после завтрака навожу порядок в доме и сажусь за учебу: смотрю лекции, читаю материалы ищу дополнительную литературу. Мы все понимаем, что продолжать обучение нужно нам самим, чтобы стать хорошими врачами. Изучение материала - на нашей ответственности. Стараемся, по возможности, нарабатывать и практические навыки - то, что можно делать дома своими руками. Во многом преподаватели нас стимулируют, помогают, отвечают на вопросы". После обеда находится время для общения с родными и друзьями по телефону, в соцсетях. Снимать стресс и развлекать себя помогает готовка, пазлы и раскраски.

"Первое время было немного непривычно видеть на улице людей в масках и самой ее носить постоянно. Но сейчас это уже норма. Понимаешь, что это ради твоей собственной безопасности и безопасности окружающих. Психологически поддерживают родители, близкие. Надеюсь, скоро у нас все наладится, не только в Витебской области, но и по всей Беларуси. Наши врачи справятся и помогут больным излечиться, чтобы май и лето мы встретили здоровыми и бодрыми", - сказала Алла Карпейчик.

Студент 6-го курса лечебного факультета, субординатор - анестезиолог-реаниматолог Владислав Тимошов родом из Светлогорска, но домой не поехал. "Я работаю в медучреждении - это и есть моя причина остаться в Витебске. Большинство из нас покинуло город, но у оставшихся есть две основные причины: первая - это работа, а вторая - не хотят "развозить заразу по Беларуси", в частности, к бабушкам и дедушкам (за них больше всего боимся)", - пояснил молодой человек. Он добавил, что студенты сейчас при желании могут продолжать работать в качестве среднего медперсонала по согласованию с организацией.

Переход к удаленному обучению, по его словам, был ожидаемым. Шестикурсники понимали, что их это рано или поздно коснется, и были морально готовы. "Чтобы разобраться в системе, понадобилось около 10-15 минут технической консультации. Здорово, что преподаватели были подготовлены и с некоторыми вопросами помогли, - отметил Владислав. - В новом формате учебы приходится себя заставлять. Ощущаешь себя фрилансером, которому, как известно, нужен тайм-менеджмент, чтобы уложиться в сроки". Так или иначе, считает молодой человек, мотивация есть. "Есть всего два способа мотивации - стремление и избегание. У наших студентов это работает так: некоторых стимулируют грядущие госэкзамены, коллоквиумы и другие формы контроля, "чтобы совесть не мучила", "чтобы не поставили отработку" и т.п. А некоторых - стремление к знаниям, самодисциплине. Если предмет, к примеру, связан с профилем будущей работы, то преобладает второй способ мотивации, если ее недостаточно, помогает первый", - рассуждает будущий врач.

Как и большинство студентов, он лишь немного поменял распорядок дня так, как ему удобнее. В частности, начал бегать и тренироваться по утрам, как давно и хотел, чтобы бодрым и активным приступать к занятиям. "Кто-то "сова" и делает все задания ночью: утренние занятия, как правило, рано не начинаются, что позволяет отдохнуть после "ночной смены". Иногда, правда, бывает трудно проснуться на занятия. Сегодня, например, я зашел к соседям по общежитию в полдень и обнаружил, что их разбудил только стук в дверь. А кто-то жаворонок, как я, и продолжает ложиться и подниматься рано, а освободившееся время использует для выполнения заданий и своих занятий", - рассказал Владислав. Не считая работы и пробежек, большая часть его времени теперь проходит в комнате. Вместе с соседом они делают вылазки в магазин, заходят к товарищам в общежитии.

Третьекурсница лечебного факультета Наталья Гапонько тоже отмечает, что перестроиться на удаленное обучение было просто: все ребята - активные пользователи интернета, социальных сетей и разных программ, в том числе технических новинок, которые университет активно внедрял и до нынешней ситуации. "Работа велась на платформе Moodle, поэтому все мы восприняли перемены без растерянности, технически были уже подкованы. В первый день из-за большого количества студентов сайт сначала немного зависал, но проблему быстро устранили. У меня все работает хорошо в любое время дня. Конечно, большую часть работы выполняем самостоятельно, затем отсылаем сделанные задания на почту преподавателям, также проводятся консультации по Zoom. Радует, что у многих преподавателей тоже не возникло сложностей, чувствуется, что все мы на одной волне", - подчеркнула девушка.

И все же, хотя появилось чуть больше свободного времени (потому что не нужно его тратить на дорогу), студентке не хватает обычных рабочих будней, когда нужно идти на занятия, общаться с преподавателями, однокурсниками вживую. "Не хватает этого движения, практики, скучаешь по университету. Дистанционная учеба имеет свои плюсы, но интернет настоящую жизнь в полной мере никогда не заменит, оно и понятно. Надеемся, что обстановка скоро изменится и все вернется в свое русло. Также благодарим наш вуз, преподавателей, отдел дистанционного обучения за их старания и поддержку, возможность не останавливать учебный процесс", - добавила Наталья.

О мотивации она говорит, как и должен человек, который будет отвечать за здоровье и жизни людей: "Учиться сейчас просто необходимо. В связи с последними событиями в мире все осознают ценность медицинских работников. И мы понимаем, насколько наши знания влияют на окружающий мир, события и ситуацию. Только имея хорошие знания, в будущем мы сможем кому-то помочь, принять эстафету от коллег, изобрести новые эффективные методы лечения, спасти чью-то жизнь. Уже сейчас хотели бы приступить к активным действиям, но одного желания мало, всему свое время. Поэтому расслабляться нельзя и нужно настраивать себя учиться даже в таких условиях".

Девушка рассказала, что она не только занимается самостоятельно, но и выполняет задания в группе с другими ребятами. "Кто-то сейчас болеет, находится на изоляции в больнице. А совместный подход помогает и тему понять лучше, и помочь своим друзьям, будущим коллегам в таких непростых условиях. Если ты что-то не понял, тебе объяснит одногруппник, и наоборот", - считает студентка.

К слову, это непростое время она проводит дома в Борисове на самоизоляции в своей комнате, ограничив большинство контактов, в том числе и с родителями. "Порядок есть порядок, не хочется быть переносчиком заболевания, подвергая своих близких риску. Перед приездом разъяснила родителям правила поведения при сложившейся ситуации, убедилась в собственном самочувствии. Иногда позволяю себе прогуляться по аллее возле дома (место тихое и безлюдное), соблюдая все правила предосторожности. Свежий воздух необходим: ничто не укрепляет иммунитет так, как хорошее настроение, солнце и сосновый лес рядом", - заключила Наталья.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-