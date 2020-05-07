ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 7 мая 2020
Минск Переменная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:24 В польской деревне впервые за 10 лет родился мальчик Калейдоскоп
10:21 Почти половина россиян отказалась от обычных покупок ради экономии В мире
10:00 Какие корректировки внесла инфекция COVID-19 в работу минских больниц и поликлиник Регионы
09:58 Видеомост "Моя Победа" объединит молодежных лидеров приграничных регионов Беларуси и России Общество
09:51 Белорусский Красный Крест и IT-компания запустили сервис для волонтеров-водителей Технологии
09:48 Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Венгрии из-за птичьего гриппа Экономика
09:38 В России планируют создать многоразовую ракету В мире
09:35 Дворцовый комплекс XVIII века в центре Гродно выставлен на торги Регионы
09:34 Оркестр Михаила Финберга подготовил программу к 75-летию Победы Культура
09:31 На пожаре в Бобруйске погиб мужчина Происшествия
09:30 Белорусы в январе-апреле купили валюты на $521,7 млн больше, чем продали Экономика
09:30 Золотовалютные резервы Беларуси за апрель выросли до $7,9 млрд Экономика
09:07 Утечка газа на заводе в Индии: 9 человек погибли, более 300 госпитализированы В мире
09:00 Последствия двух шоковых недель марта: рынок недвижимости привыкает к новой реальности Общество
08:54 ФОТОФАКТ: Цветущий май в древнем Турове Регионы
08:54 "Мгновение вечности" представит онлайн-выставка фотографий Анатолия Рудченко к 75-летию Победы Афиша
08:50 Германия приступила ко второму этапу смягчения карантина В мире
08:43 Помпео не исключил, что США предложат альтернативу ВОЗ В мире
08:40 Важно не утратить память о подвиге солдат Победы и привить молодежи уважение к истории - Петрушенко Регионы
08:35 В Лиозненском районе перезахоронят останки советских солдат и мирных жителей - жертв войны Регионы
08:15 Президентские выборы в Польше перенесли В мире
08:07 НББ проводит конкурс для школьников к 85-летию Рыгора Бородулина Культура
08:00 Фильм об освобождении Гродненской области презентуют в ГрГУ им. Янки Купалы Культура
07:50 В Сербии прекращается действие режима ЧС и отменяется комендантский час В мире
07:43 Реконструкцию основного путепровода в Барановичах планируют завершить в августе Регионы
07:32 Все регионы Китая понизили уровень эпидемиологической опасности В мире
07:24 Гомельские пионеры расскажут военные истории своих семей на онлайн-конференции Регионы
07:14 В Витебской области ветеранов поздравят на дому с Днем Победы Регионы
07:08 Дворец культуры в Могилеве покажет серию online-концертов ко Дню Победы Культура
07:01 Онлайн-конференция о применении антимонопольного законодательства пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
Все новости
Все новости
Регионы
07 мая 2020, 10:00

Какие корректировки внесла инфекция COVID-19 в работу минских больниц и поликлиник

Дмитрий Чередниченко. Фото из архива
Дмитрий Чередниченко. Фото из архива

Минские медики в условиях распространения COVID-19 работают с повышенной нагрузкой. Многие стационары функционируют как инфекционные, коснулись изменения и работы поликлиник. Корреспондент БЕЛТА обратилась к первому заместителю председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрию Чередниченко с просьбой актуализировать информацию о перепрофилированных медучреждениях, и рассказать, что в связи с нынешней ситуацией нужно знать жителям Минска.

- На период заболеваемости COVID-19 некоторые учреждения здравоохранения Минска были перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с этой инфекцией. Каких больниц коснулись изменения?

- Кроме Городской инфекционной клинической больницы Минска, помощь пациентам оказывает еще ряд учреждений здравоохранения. Это 6-я городская клиническая больница (терапевтический и травматологический корпуса), 4-я (терапевтический корпус), 10-я и 3-я больницы, Минский городской клинический онкологический диспансер (2 корпуса). С 30 апреля для оказания помощи пациентам с пневмонией была перепрофилирована городская гинекологическая больница.

Как показал опыт работы инфекционных отделений, некоторые пациенты, перенесшие пневмонию, нуждаются в долечивании и реабилитации по ряду своих хронических заболеваний. Такая помощь оказывается в перепрофилированных отделениях 11-й городской клинической больницы, Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации "Аксаковщина" и Республиканском госпитале инвалидов ВОВ имени П.М.Машерова.

Специализированную помощь пациентам Минска по некоторым заболеваниям продолжают оказывать РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, РНПЦ травматологии и ортопедии, РНПЦ неврологии и нейрохирургии, РНПЦ "Кардиология" и др.

Отмечу, что на 5 мая выписаны из учреждений здравоохранения Минска более 1,8 тыс. пациентов.

- Инфекция COVID-19 внесла корректировки и в работу столичных поликлиник. Там созданы так называемые контактные группы специалистов. Какие обязанности на них возложены?

- Контактные группы специалистов созданы в амбулаториях и поликлиниках для того, чтобы оказывать медицинскую помощь пациентам с инфекцией COVID-19 на дому, а также для проведения медицинского наблюдения граждан, которые определены контактами первого уровня. Чаще всего такие группы включают врача, помощника врача и медицинскую сестру. Сейчас в учреждениях здравоохранения Минска работают 202 такие контактные группы.

После получения информации о заболевшем пациенте или о гражданине, который назван контактным, группа в течение дня обязана посетить этого человека. Врач осматривает пациента, помощник врача или медсестра проводит забор назофарингеального мазка на инфекцию COVID-19. При необходимости выдается листок нетрудоспособности. Также гражданину вручаются требование и памятка о соблюдении правил поведения в самоизоляции.

Участковая медицинская сестра или помощник врача ежедневно проводит опрос пациента по телефону. Вопросы касаются самочувствия, жалоб на состояние здоровья, наличия необходимых лекарственных средств и т.д.

Контакты первого уровня по инфекции COVID-19 наблюдаются в течение 14 дней с даты установления контакта. Самоизоляция может быть прекращена только после получения отрицательного результата назофарингеального мазка.

Медицинские работники в обязательном порядке проводят со всеми контактными лицами разъяснительную работу, акцентируя внимание на выполнении правил самоизоляции. Гражданам напоминают о том, что в период самоизоляции необходимо обеспечить доступ в дом и находиться на постоянной дистанционной связи.

- В борьбе с коронавирусом сейчас задействованы студенты и интерны. Сколько всего будущих медиков находится на передовой?

- Помощь городским специалистам оказывают 636 студентов и учащихся БГМУ и двух столичных медицинских колледжей. В частности, вместе со старшими коллегами в больницах и поликлиниках по собственному желанию работают санитарками и санитарами 30 учащихся колледжей и студенты 1-3 курсов медуниверситета. Студенты 4-6 курсов оказывают помощь в качестве медсестер и медбратьев.

Для всех медработников, которые находятся на переднем фронте борьбы с эпидемией коронавируса и хотят обезопасить своих близких, ограничив контакты с ними, по решению Минского городского исполнительного комитета были выделены две гостиницы - East Time и IT Time. Сейчас там проживают более 300 сотрудников различных медицинских учреждений.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Дворцовый комплекс XVIII века в центре Гродно выставлен на торги
Марьяна Першевич ФОТОФАКТ: Цветущий май в древнем Турове
Роман Петрушенко Важно не утратить память о подвиге солдат Победы и привить молодежи уважение к истории - Петрушенко
Фото из архива В Лиозненском районе перезахоронят останки советских солдат и мирных жителей - жертв войны
Фото из архива Реконструкцию основного путепровода в Барановичах планируют завершить в августе
Фото из архива Гомельские пионеры расскажут военные истории своих семей на онлайн-конференции
Главное
Фото из архива Золотовалютные резервы Беларуси за апрель выросли до $7,9 млрд
В Беларуси выздоровели и выписаны 4388 пациентов с COVID-19
Правительство уточнило правила самоизоляции
Белинвестбанк вошел в список ТОП-20 Most Innovative Banks для МСБ в своем регионе
Топ-новости
Картина дня: уточненные правила самоизоляции, танки для армии и плакаты БЕЛТА в метро
ЦИК обсудил подготовку избирательных кампаний с Ассоциацией организаторов выборов стран Европы
Последствия двух шоковых недель марта: рынок недвижимости привыкает к новой реальности
БЕЛТА стала призером XVI Национального конкурса "Золотая Литера" в четырех номинациях
Какие корректировки внесла инфекция COVID-19 в работу минских больниц и поликлиник
Руководители республиканских СМИ возложили цветы в Хатыни
Онлайн-конференция о применении антимонопольного законодательства пройдет сегодня в БЕЛТА
Белорусский Красный Крест и IT-компания запустили сервис для волонтеров-водителей
Мезенцев: важно, чтобы слово журналиста сплачивало, давало надежду, делало всех сильнее
На Белорусскую АЭС доставлено ядерное топливо
Оркестр Михаила Финберга подготовил программу к 75-летию Победы
"Боримед": белорусский рынок обеспечен препаратами для лечения вирусных пневмоний
Шклов - Окинава: белорусские дома в японской префектуре
Глинская: примерно через месяц Беларусь выйдет на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19
ВОЗ вынесла рекомендации для организаторов спортивных мероприятий
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.