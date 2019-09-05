Какие сюрпризы подготовили на День города районы и учреждения столицы

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднования дня города пройдут 14 сентября по всей территории Минска, а кое-где продолжатся и 15-го. Подробнее о программе мероприятий БЕЛТА рассказали в администрациях районов столицы.

Масштабные гуляния запланированы в Заводском районе, где центральной площадкой станет территория возле спорткомплекса "Чижовка-Арена". С утра 14 сентября здесь стартуют детские состязания на беговелах SpeedRacer, начнут работу аттракционы и шумная ярмарка. В полдень площадку наполнят ревем моторов автомобильные соревнования Minsk Street Attack 2019, а вскоре можно будет поболеть за участниц забега "Каблучок" (на шпильках не ниже 5 см). И с 14.00 праздник достигнет полного размаха - концертные программы и интерактивные зоны, мастер-классы, лазертаг, погружение в виртуальную реальность в специальных очках, детский городок и многое другое.

На специальной площадке в парке имени 900-летия города Минска, расположенной за "Чижовка-Ареной" пройдут выездные церемонии регистрации брака.

В парке им. М. Я. Павлова в Московском районе 14 сентября состоятся районные соревнования по велобиатлону и парковому волейболу. А в Парке экстремальных видов спорта (ул. Столетова, 1) в этот день проведут молодежный фестиваль уличной культуры и спорта Minsk Street Summit 2019.

Во Фрунзенском районе спорт будет править бал в сквере на улице Д. Сердича: "Спортивный парад", гонки на велосипедах, роликах, самокатах, шуточные забеги взрослых и детей - готовятся активности на любой вкус. И в парке им. Уго Чавеса можно будет найти развлечения для всей семьи на фестивале Family Party.

В Октябрьском районе площадкой для праздничной концертно-развлекательной программы станет парк "Курасовщина" ГЦ "Солнечная долина", в Партизанском - Центральный детский парк им. М. Горького, Первомайском - Парк культуры и отдыха им. Челюскинцев и Детская железная дорога имени К. Заслонова. В Советском районе мероприятия пройдут на площадке перед главным корпусом БНТУ и в Комаровском сквере. В Ленинском районе за развлечениями для всей семьи и музыкальным настроением стоит отправиться в Лошицкий парк либо к площадке перед кинотеатром "Салют", в Центральном - в Троицкое предместье и Музейно-парковый комплекс "Победа".

14 и 15 сентября во дворике Национального исторического музея Беларуси пройдет фестиваль белорусской традиционной музыки Rajok (что означает переход из лета в осень, образ, используемый в белорусских жатвенных песнях: "Хадзі, Раёк, у наш дварок!"). В программе фестиваля заявлены такие этногруппы, как Vuraj, Re1ikt, H.S.P., лидер группы "Троица" Иван Кирчук с моноспектаклем "Дарожка", аутентичные коллективы "Варган", "Рада", сестры Лукьянович из Полесья и многие другие. Кроме того, 14 сентября состоится конкурс молодых фольклорных коллективов, а на следующий день гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классах по игре на народных инструментах (дудка, гармонь, барабан, скрипка) и вечере народных танцев, услышать уникальный концерт белорусских лирников и попасть на праздник еврейских песен и танцев Zingeray. В этот же день запланирована презентация книги-CD "Бяседныя песні" проекта Tradycyja" c настоящим застольем, песнями и яркими фолк-коллективами. Для детей подготовлена увлекательная программа с интерактивом, песнями и играми.

Государственный литературный музей имени Я. Купалы посвятил истории Минска увлекательный квест "Код Купалы", пройти который гости смогут 14 сентября.

Минская областная библиотека им. А. С. Пушкина уже с 4 сентября дарит своим читателям возможность отправиться в интеллектуальную игру-путешествие "Город свой хотим узнать".

А еще РУП "Белпочта" подарит минчанам и гостям столицы в День города возможность бесплатно отправить открытки любимым и близким. Это можно сделать на Главпочтамте с 12.00 до 15.00 и в отделении №63 (ул. Неманская, 35) - с 10.00 до 11.00.-0-