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28 апреля 2020, 12:05

Какие варианты удаленного обучения детей предложены столичным педагогам

Фото из архива
Фото из архива

Сегодня в арсенале любого учителя в Минске, исходя из возможностей и оснащенности учреждения образования и самих школьников, самые разнообразные ресурсы удаленного и онлайн-обучения. Видеоконференции, обмен информацией с помощью электронной почты, контроль скачивания учебных материалов, выставление оценок - все это приходится очень кстати, когда часть учеников занимается в классе, а часть по решению родителей осталась дома. О том, как даются уроки удаленно, корреспонденту БЕЛТА рассказали в комитете по образованию Мингорисполкома.

"Педагоги активно используют электронные образовательные ресурсы, размещенные на национальном образовательном портале. Это и методические рекомендации, и разработки, и учебно-методические комплексы, измерительные материалы по учебным предметам. Дополнительные материалы для самостоятельного обучения ребят, оставшихся дома, размещены на городском информационно-образовательном портале Byчань.bу (https://vuchan.by) в рубрике "Домашняя школа". Эта рубрика наполняется видеоконсультациями по учебным предметам педагогов города и методистов Минского городского института развития образования. Уже размещено более 100 учебных видеоматериалов по учебным предметам с третьего по одиннадцатый класс", - рассказали в комитете.

Специалисты отметили и еще один ценный для педагогов ресурс: на городском методическом портале (http://mp.minsk.edu.by) открыта рубрика "Помощь для организации онлайн-консультации". В этой рубрике представлен перечень различных платформ, которые можно использовать для взаимодействия с учащимися. И даны подробные инструкции использования платформ, возможности и принципы их работы.

Дополнительно в помощь педагогам для профессиональной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий - система дистанционного обучения Минского городского института развития образования (do.minsk.edu.by).

Конечно, не каждому учителю перечисленные технологии даются легко: есть определенная доля стресса в случае вынужденного перестраивания на непривычный формат работы. Поэтому при необходимости педагогам, начинающим работать в режиме дистанционного обучения, оказывается психологическая помощь. Обратиться за ней они могут через онлайн-кабинет психолога в системе дистанционного обучения.

Можно получить в этой системе и виртуальную консультацию "Помощь педагогу в создании электронного курса в системе дистанционного обучения".

Популярные платформы у столичных учителей

Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе в столице используются уже много лет. Активно работают ресурсные центры, которые вместе с методистами центра информационных технологий Минского городского института развития образования готовы помочь всем желающим внедрять в работу технические новинки (http://iso.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=15461).

"Большинство столичных педагогов, а именно более 13,5 тыс., сертифицированы как пользователи информационно-коммуникационных технологий. Многие проходили обучение по созданию собственных дистанционных курсов, страничек на сайтах, блогов, использованию различных мессенджеров в образовательном процессе. Педагоги активно используют Viber, Skype, Zoom, Discord, WhatsApp, Facebook Messenger, а также платформы для взаимодействия со своими учащимися и профессионального общения (do.minsk.edu.by (платформа Moodle), Schools.by, Znaj.by, Effor.by, Yaklass.by, Googleclassroom). Для вебинаров учителя задействуют MyOwnConferencc, AnyMeeting, ClickMeeting, GoToMeeting, Zoom Meeting, WebinarJam, ON24, I.ivestorm. Adobe Connect и другие", - отметили в комитете.

Для взаимодействия с учениками педагоги активно прибегают к системе дистанционного обучения городского института развития образования. Например, широко используют возможности ресурса педагоги СШ №23 Минска. Практически 200 учреждений образования столицы не понаслышке знакомы с онлайн-сервисом "Электронный журнал/дневник". В гимназиях №21, №2 и №37, кстати, эта опция уже давно стала привычной.

Кто на уроке?

Школьное занятие в классно-урочной системе начинается с отметки присутствующих. Но как обеспечить этот контроль в случае удаленного обучения? На помощь снова приходят мессенджеры и площадки для вебинаров, которые позволяют в режиме онлайн визуально отслеживать участников занятий.

Есть платформы для взаимодействия с учащимися, которые предполагают персонифицированный доступ к сервисам. Это позволяет организатору курса анализировать действия учащихся в той или иной системе и оценивать результаты учебных достижений. Например, в системе дистанционного обучения (do.minsk.edu.by) есть возможность отслеживать просмотр и скачивание учебных материалов пользователями, выполнение интерактивных заданий, участие в форумах, чатах. Система позволяет в том числе автоматически оценивать выполнение интерактивных заданий (тестов, кроссвордов, анкетирований) в баллах и процентах.

Кружки и секции работают?

В комитете по образованию Мингорисполкома подчеркнули, что деятельность учреждений дополнительного образования детей и молодежи не является обязательной для каждого учащегося. То есть задача учреждений - предоставить возможность в соответствии с законодательством и запросом. А родители и законные представители несовершеннолетних в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации принимают решение о посещении их детьми объединений по интересам.

"На сегодняшний день по просьбам родителей и самих учащихся 996 объединений по интересам переведены на дистанционное обучение, отменены массовые мероприятия, соблюдаются принципы социального дистанцирования, необходимые меры безопасности, рекомендованные санитарно-эпидемиологическими службами города", - заключили в комитете.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

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