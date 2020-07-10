Калинковичский мясокомбинат в I полугодии увеличил экспорт на 10%

10 июля, Калинковичи /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Калинковичский мясокомбинат" увеличило в январе-июне этого года экспортные поставки на 10% в сравнении с полугодием 2019-го. Об этом шла речь сегодня во время посещения предприятия председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

На предприятии Владимир Андрейченко ознакомился с результатами работы, стратегией развития, социальной поддержкой сотрудников. Общаясь с трудовым коллективом, председатель Палаты представителей подчеркнул ключевую роль промышленного сектора в экономике Беларуси. "По итогам работы за пять месяцев этого года валовой внутренний продукт составил Br51 млрд. Вклад промышленности - Br44 млрд", - сказал он.

Владимир Андрейченко обратил внимание, что государство всегда уделяло и уделяет большое внимание промышленным предприятиям. Так, наряду с сохранением и модернизацией уже существующих производств создаются новые.

В то же время, отметил председатель Палаты представителей, сегодня во всем мире идет борьба за рынки, поэтому очень важно сохранить уже имеющиеся точки поставок и параллельно искать новые направления.

По словам директора мясокомбината Геннадия Курловича, в условиях пандемии предприятие не останавливалось ни на минуту и не потеряло ни одного рынка. "Есть задача выйти по экспорту на 50% от объема производства. Сейчас мы отправляем примерно 45-46%. Если в 2018 году продали продукции на $11 млн, то уже в 2019-м - порядка $23 млн. В этом году просматриваем $26 млн. Темп роста по первому полугодию составил 110% к январю-июню 2019-го", - пояснил руководитель.

Он рассказал, что идет перераспределение по видам продукции: если год назад продавали больше мяса на кости, то теперь - мяса обваленного, охлажденного. Несколько меняется и структура поставок по странам: в 2020-м стали больше работать с Казахстаном.

Владимир Андрейченко, оценив результаты предприятия, назвал две важные составляющие в работе комбината. "Здесь понимают, что успех зависит в первую очередь от качества поставляемой продукции. Этому уделяется большое внимание. И покупатели через свой рубль выражают доверие этому качеству", - отметил он.

Второй стержневой момент - работа с кадровым потенциалом. "На предприятии трудится много молодежи. 500 работающих (из почти 1 тыс.- Прим. БЕЛТА) имеют высшее или среднее специальное образование. Некоторые еще учатся. Им оказывают серьезную поддержку при повышении профессионального уровня", - сказал Владимир Андрейченко.

Эти и многие другие слагаемые, по мнению спикера, положительно влияют на общий результат, показатели. "Предприятие рентабельное, имеет прибыль. Средняя заработная плата - более Br1 тыс. У работающих здесь людей есть уверенность в завтрашнем дне",- заключил он.-0-

Фото Сергея Холодилина