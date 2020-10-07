Калинковичский район может стать примером реализации концепции нулевого травматизма - Орда

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепцию нулевого травматизма возможно реализовать не только на отдельных предприятиях, но и во всем Калинковичском районе в целом. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда во время встречи с работниками коммунального унитарного предприятия "Коммунальник Калинковичский", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Это предприятие для обсуждения вопросов охраны труда было выбрано неслучайно. Там на протяжении пяти лет не фиксируются несчастные случаи на производстве, то есть фактически уже реализована концепция нулевого травматизма. "Всего здесь работают порядка 1 тыс. человек. При этом надо понимать, что здесь достаточно травмоопасные рабочие профессии. Тем не менее благодаря совместной работе нанимателя и профсоюзного комитета удалось создать систему профилактики, которая срабатывает на 100%", - подчеркнул Михаил Орда.

Фото Федерации профсоюзов

В частности, на предприятии сформирована комиссия по охране труда, в которую вошли представители обеих сторон - и профсоюза, и нанимателя. На каждом производственном участке избран общественный инспектор по охране труда (всего их 22). Все они прошли необходимое обучение. Это люди, которые помимо своей основной работы ежедневно следят за тем, чтобы на предприятии не нарушалась техника безопасности. Для этого через коллективный договор каждому из них наниматель предоставляет не менее 4 часов в неделю с сохранением среднего заработка именно для того, чтобы следить за выполнением всех требований охраны труда на своем участке. Это самые разные вопросы - от наличия спецодежды до исправности оборудования.

Для активизации работы общественных инспекторов на предприятии были разработаны критерии оценки их деятельности. Коллективным договором установлены доплаты за эту работу, но только в том случае, если есть реальные результаты. Все эти меры и дают положительный эффект.

На прошедшей после посещения предприятия встрече с профсоюзным активом района председатель ФПБ акцентировал внимание на том, что этот опыт необходимо перенимать другим предприятиям и организациям. "Это хороший пример для других, как надо работать в вопросах охраны труда. И мы сегодня с профсоюзным активом обсудили, как этот опыт распространить на весь регион, чтобы уже в ближайшее время весь Калинковичский район стал примером нулевого травматизма. Если стало возможным добиться этого на одном предприятии, значит, возможно и на других. Необходимо только объединить усилия всех заинтересованных и ежедневно работать на реальный результат", - отметил он.

Федерация профсоюзов в 2019 году заключила соглашение с Министерством труда и социальной защиты, где одна из глобальных целей - продвижение и поддержка концепции нулевого травматизма. Сегодня в Беларуси уже есть ряд предприятий, где удается на протяжении длительного времени избегать нечастных случаев.

Вместе с тем в целом по стране тема производственного травматизма остается достаточно острой. Ежегодно отмечается достаточно много случаев со смертельным исходом. Так, по итогам 8 месяцев 2020 года на производстве погибли 95 человек. Еще 433 получили тяжелые травмы. Одна из основных причин несчастных случаев на производстве - нарушение потерпевшими трудовой и производственной дисциплины и инструкций по охране труда. Также к несчастным случаям зачастую приводит игнорирование руководителями своих обязанностей по охране труда.-0-