Калинковичский железнодорожный узел за январь-февраль почти вдвое нарастил объемы погрузок

23 марта, Калинковичи /Корр. БЕЛТА/. Калинковичский железнодорожный узел за январь - февраль 2021 года почти вдвое нарастил объемы погрузок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом шла речь во время пресс-тура в честь 135-летия со дня образования Калинковичского железнодорожного узла, передает корреспондент БЕЛТА.

В среднем в сутки на станции грузят 22,78 тыс. т различной продукции. Каждые 24 часа грузят в среднем 382 вагона разной номенклатуры. Такая тенденция обозначилась в январе - феврале 2021 года. "Для сравнения: в прошлом году в аналогичный период погрузка составляла 202 вагона в сутки. Объем погрузки увеличился до 189% к уровню января - февраля прошлого года", - рассказали на предприятии.

Основные заказчики грузоперевозок - Мозырский НПЗ, Калинковичский лесхоз. Востребован железнодорожный транспорт и у представителей частного сектора экономики.

Станция Калинковичи находится на пересечении важных грузовых направлений. Специалисты выполняют операции пропуска и переработки вагонопотока со стороны станций Гомель, Жлобин, Коростень, Лунинец, а также принимают и передают вагоны, контейнеры и грузы на стальную магистраль Украины.

28 февраля 1886 года сдан в эксплуатацию участок Гомель - Лунинец Полесской железной дороги протяженностью в 281 версту. Стала работать железнодорожная станция, пришел первый поезд. С этого времени ведет отсчет и станция, и предприятия Калинковичского железнодорожного узла (Станция Калинковичи, Локомотивное депо Калинковичи, Калинковичская дистанция пути). Железная дорога, по сути, стала градообразующей для будущего райцентра: именно благодаря ей получил развитие город Калинковичи. Особый импульс был дан в 1915-1916 годах с продолжением строительства участка пути Жлобин - Калинковичи - Словечно - Овруч железнодорожной линии Петербург - Одесса. Затем построена Пховская ветка (Калинковичи - Пхов, 10 верст). В первые годы эксплуатации железные дороги обслуживались только одной парой почтово-товарно-пассажирских поездов. Сегодня ежесуточно через станцию проходит около 30 грузовых составов плюс пассажирские.-0-

Инфраструктуру для электрификации участка создают на Калинковичском железнодорожном узле