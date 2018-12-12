"Калядная вёска" развернется 20 декабря возле музея МТЗ в Минске

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка "Калядная вёска" начнет работу 20 декабря возле музея МТЗ по ул. Долгобродской в Минске, сообщили БЕЛТА на Минском тракторном заводе.

На праздничной площадке детей и взрослых ждут культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, игровые зоны. Среди юных посетителей разыграют призы и подарки, гостей будут развлекать аниматоры и ростовые куклы.

У кузнеца ручной ковки можно отчеканить волшебную монетку "На удачу". В торговых лавках предложат купить памятные сувениры для родных и друзей, согреться горячим глинтвейном в дизайнерских кружках, ароматным кофе и чаем из самовара.

В павильонах с белорусским радушием предложат отведать аппетитный шашлык, наваристую уху, ароматные домашние колбаски, фирменные пирожки и драники, пельмени и блины. Для сладкоежек подготовили медовые пряники, шоколадные зайчики, конфеты и др.

"Приглашаем окунуться в атмосферу рождественского чуда и волшебства сказочного леса. Гостей встретят герои любимых сказок и мультфильмов, а праздничное настроение подарят световая иллюминация и декорации, созданные руками тракторозаводцев", - рассказали на предприятии.

Предположительно, ярмарка будет работать до 2 января.-0-