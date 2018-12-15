"Калядны кiрмаш" открывается в Минске у Дворца спорта

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка "Калядны кiрмаш" открывается сегодня в Минске у Дворца спорта и будет работать до 15 января, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

В 32 нарядно украшенных торговых павильонах, стилизованных под деревянные домики, представят широкий ассортимента елочных украшений, игрушек, сувениров, подарочных наборов, продовольственных товаров. Гостей здесь ждут с 12.00 до 22.00, а в новогоднюю ночь до 4.00.

Как и в прошлом году, в нынешнем сезоне минчане и гости столицы смогут купить продукцию по демократичным ценам. Так, блинчики с различными начинками будут стоить от Br1 до Br3,5 за порцию, оладьи, фаршированные мясом, - от Br2 до Br2,5, жареные и печеные пирожки - от Br0,5 до Br1,5. Шашлык из птицы обойдется покупателям от Br2 за 100 г, хот-доги - от Br2,5 до Br3,5, глинтвейн - от Br2,5 до Br3,5 за стакан, кофе, чай - от Br1-1,5.

Кроме белорусской кухни в меню включат какао на кокосовом молоке, устрицы с луковым соусом, черные роллы, из национальных блюд предложат драники с различными начинками, в том числе с грибами.

Еще одна ярмарка откроется 20 декабря на Октябрьской площади, а 24 декабря - в Верхнем городе.-0-