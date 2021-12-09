"Калядны кiрмаш" развернется на двух площадках в Минске 17 декабря

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарки "Калядны кiрмаш" развернутся на Октябрьской площади и у Дворца спорта в Минске 17 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

"Традиционно в преддверии празднования Рождества Христова и Нового года в Минске будут организованы уже полюбившиеся горожанам и гостям столицы ярмарки. Так, с 17 декабря на Октябрьской площади и у Дворца спорта начнут работу ярмарки "Калядны кірмаш". Минчанам и гостям столицы будет представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, большой выбор продукции общественного питания, кондитерские изделия, горячие рождественские напитки, новогодние сувениры, изделия ремесленников, а также будет организована работа аттракционов", - рассказала Елена Нагорная.

Торговля на Октябрьской площади с 17 по 23 декабря будет проходить с 12.00 до 20.00, с 24 по 30 декабря - с 12.00 до 23.00, с 1 по 14 января - с 12.00 до 20.00. Ярмарка у Дворца спорта будет работать с 17 декабря по 16 января с 14.00 до 22.00 в будние дни, с 12.00 до 23.00 - в выходные дни. В новогоднюю ночь торговля на обеих площадках будет организована до 4 часов утра.

Кроме того, рождественские ярмарки пройдут и в каждом административном районе города. В некоторых будут организованы культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Рождества и Нового года.-0-