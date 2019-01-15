"Калядны кiрмаш" завершает работу в Минске

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка "Калядны кiрмаш" завершает сегодня работу в Минске, торговые ряды у Дворца спорта будут принимать посетителей до 22.00, павильоны на Октябрьской площади - до 20.00, сообщает БЕЛТА.

У Дворца спорта в 32 нарядно украшенных деревянных домиках представлены елочные украшения, игрушки, сувениры, подарочные наборы, продовольственные товары.

Ярмарка на Октябрьской площади в нынешнем сезоне изменила формат: торговые объекты разместились в стеклянных конструкциях в виде сот.

Минчане и гости столицы могут купить блинчики с различными начинками, оладьи, фаршированные мясом, пирожки, шашлык из птицы, глинтвейн, кофе, чай. Кроме белорусской кухни в меню включены какао на кокосовом молоке, устрицы с луковым соусом, черные роллы, из национальных блюд - драники с различными начинками, в том числе с грибами.

"Калядны кiрмаш" у Дворца спорта работает с 15 декабря, на Октябрьской площади - с 20 декабря.-0-