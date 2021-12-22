"Калядныя ўзоры": работы более 100 мастеров народного творчества представят на выставке в Минске

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Калядныя ўзоры" откроется 24 декабря в галерее Минского областного центра народного творчества, рассказали корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

"Выставка организуется общественным объединением "Белорусский союз мастеров народного творчества" в 29-й раз. Ежегодно она позволяет любому желающему прикоснуться к духовному наследию, увидеть богатство традиционного белорусского декоративно-прикладного искусства", - рассказали в центре народного творчества.

В выставке примут участие более 100 творцов из всех регионов Беларуси. Древние традиции народного искусства, которые продолжают современные мастера, представлены в разнообразных техниках и материалах. Это художественная обработка дерева, гончарство, ковка, вышивка и ткачество, кружевоплетение, обработка кожи, плетение из природных материалов, роспись по дереву, холсту и стеклу, вытинанка и многое другое.

Также в центре народного творчества в период проведения выставки предусмотрены мастер-классы по созданию игрушек из соломки и открыток с вытинанкой для тех, кто захочет поближе познакомиться с созданием традиционных художественных поделок.

Выставка продлится до 17 января.-0-