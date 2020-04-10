Каменец принял эстафету акции "Во славу общей Победы!"

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Землю с воинских захоронений времен Великой Отечественной войны в Каменецком районе собрали в специальную капсулу. Мероприятие в райцентре стало заключительной частью международной акции "Во славу общей Победы!" в районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Торжественный митинг прошел у братской могилы, где захоронены останки 1 663 погибших при освобождении района советских воинов и партизан. Среди них и 19-летний Герой Советского Союза командир огневого взвода Федор Хохряков. Его именем названа одна из улиц Каменца и школа в деревне Видомля, у которой он погиб в бою 21 июля 1944 года.

На мероприятие собрались представители руководства местных органов власти, силовых структур, общественных организаций, жители города. Председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук отметил значимость общереспубликанской патриотической акции и непреходящую ценность победы советского народа в Великой Отечественной войне. Главная цель проекта - сохранить память о погибших, оставшихся на полях сражений во имя будущего благополучия Родины, отметил руководитель районной вертикали.

На территории Каменецкого района расположены 28 воинских захоронений, в которых покоится прах 2,5 тыс. жертв войны. Это солдаты и офицеры Красной Армии, партизаны и подпольщики, мирные жители, противостоявшие врагу в 1941-1945 годах. За каждой братской могилой и памятником закреплены школы, организации, поддерживающие там постоянный порядок.

Собранную со всех мест захоронений землю поместили в специальную капсулу. Сегодня ее передадут для дальнейшего хранения в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", а затем вместе с другими доставят для закладки в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

В этом месяце акция "Во славу общей Победы!" пройдет также в Пружанском, Жабинковском, Дрогичинском, Брестском, Малоритском, Кобринском районах. На 22 апреля запланирован финал областного этапа акции, который состоится в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".-0-