Каменец ставит рекорды: за 3 часа - 45 человек на одном участке. Наблюдатель о досрочном голосовании

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каменец ставит рекорды: за три часа голосования - 45 человек на одном участке, заявила наблюдатель на участке №2 города Каменец Оксана Высогроцкая. Об этом БЕЛТА сообщили в ФПБ.

Как рассказала наблюдатель Оксана Высогроцкая, за свой богатый опыт работы на электоральных кампаниях такую активность граждан она видит впервые.

"Я пришла чуть раньше открытия, на момент опечатывания урн, и уже за десять минут до начала первого дня досрочного голосования в очереди стояли три человека. И все это время люди идут постоянно. Причем нельзя сказать, что это исключительно пенсионеры, у которых больше свободного времени. Приходит и молодежь, и мамы в декрете. Поскольку участок находится в школе, приходят и учителя, и родители учеников. При этом погода в Каменце, как говорится, не летная: дождь со снегом, ветер. Но люди очень активны", - отметила наблюдатель.

В Беларуси стартовало досрочное голосование на референдуме по Конституции. Оно пройдет с 22 по 26 февраля включительно. Заблаговременно могут проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день референдума 27 февраля.

Участки для голосования будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно. При себе избирателю нужно иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету. Если избиратель потерял паспорт или его украли, то на участок ему нужно взять с собой справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина.

В основной день, 27 февраля, участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00.-0-