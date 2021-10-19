"Камволь" предложит вакансии на дне предприятия 21 октября

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Камволь" 21 октября состоится день предприятия, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 13.00 по адресу: ул.Маяковского, д.176.

Гражданам предложат трудоустройство по профессиям: бухгалтер, специалист по продаже, маркетолог, контролер качества, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, прядильщик, оператор оборудования (гребнечесального, ровничного, промывочного, стригального, мотального, тростильного, крутильного, ленточного, усадочного), водитель погрузчика и другим. Иногородним предоставляется койко-место в общежитии.

Соискателям необходимо иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку и документ об образовании.-0-