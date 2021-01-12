Камышовая кошка Катя появилась в Минском зоопарке

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском зоопарке появился новый житель - камышовая кошка Катя, которая приехала в белорусскую столицу из Баку. Об этом БЕЛТА рассказали в зоопарке.

"Новогодние праздники наш камышовый кот Брут встретил с дамой, - рассказали в зоопарке. - Сейчас животные живут вместе, но изначально они были соседями, потому что из-за долгого перелета первое время кошка боялась выходить, гуляла крайне редко и лишь тогда, когда никого не было поблизости. Узнавали о выходах красавицы по следам на снегу".

По словам сотрудников, впоследствии кошка привыкла к новому дому и начала активно прогуливаться по вольеру. Тогда между домиками открыли шибер, чтобы животные привыкали друг к другу.

Камышовые коты напоминают домашнюю кошку, однако отличаются более крупным размером и агрессивным характером. Они не любят открытую местность, предпочитают жить и охотиться в высоких зарослях - отсюда и название этих зверей.-0-