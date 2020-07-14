Канадский инвестор создаст производство спичечной соломки в СЭЗ "Витебск"

14 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В свободной экономической зоне "Витебск" зарегистрирован новый резидент - ООО "Белмэтч". Канадский инвестор намерен производить спичечную соломку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Проект планируется реализовать в Поставах на площадях УП "Завод Белит", которое также является резидентом СЭЗ и расположено на территории сектора 6 СЭЗ "Витебск". Канадский инвестор поставит оборудование и наладит выпуск спичечной соломки, включая процессы шлифовки и пропитки продукции антитлеющим составом. Всего будет создано около 70 рабочих мест. Весь объем производства соломки предполагается отгружать на экспорт. Приоритетными рынками сбыта рассматриваются страны Африки, а также Южной Америки и Индия.

Проект реализуется при содействии Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП), которое организовало взаимодействие с принадлежащей канадскому инвестору фирмой SOCALCO SARL (Конго) из группы компаний DEWJI International со штаб-квартирой в ОАЭ. Первая встреча состоялась на полях Белорусского промышленно-инвестиционного форума в Минске в сентябре 2019 года. Впоследствии при поддержке НАИП состоялись визиты в регион для изучения возможностей по реализации проекта стоимостью около $4 млн. Компания SOCALCO SARL является крупнейшим производителем спичек на африканском континенте.

ООО "Белмэтч" стало 26-м резидентом СЭЗ "Витебск" с иностранным капиталом. Всего в СЭЗ реализуется 53 инвестиционных проекта с участием инвесторов из 15 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Великобритании, США, Израиля, Кипра, Эстонии. Только за последние 2,5 года приступили к работе в СЭЗ в качестве резидентов 20 компаний с проектами, общий объем заявленных инвестиций по которым превышает $336 млн, а количество предполагаемых рабочих мест составит не менее 1,3 тыс.

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году и состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых семь расположены в Витебске, пять в Оршанском, а также по одному в Витебском, Полоцком, Поставском районах и Новополоцке. Среднесписочная численность работающих в организациях СЭЗ составляет 16,7 тыс. человек.-0-