Кананович: Всебелорусское народное собрание призвано дать ответы на волнующие общество вопросы

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание призвано дать ответы на волнующие общество вопросы, заявила председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Людмила Кананович на региональном собрании делегатов VI Всебелорусского народного собрания от Минской области, которое прошло в Борисове, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы находимся на пороге важного события нового пятилетия - Всебелорусского народного собрания, которое призвано дать ответы на вопросы, волнующие наше общество. В текущих условиях основной задачей, бесспорно, является сохранение белорусской государственности, обеспечение гражданского согласия, определение стратегических перспектив развития страны и механизмов их реализации с учетом нынешних реалий. А для этого потребуется консолидация усилий всех ветвей власти и гражданского общества, направленных на преобразования, учитывающие запросы граждан на повышение качества жизни, а также по расширению участия самих граждан в принятии государственных решений. В этих целях продолжен поиск новых форм и методов дальнейшего взаимодействия с населением, точек соприкосновения с гражданским обществом", - сказала Людмила Кананович.

По ее словам, созданные по республике диалоговые площадки показали свою эффективность, такой формат общения позволил вести конструктивный диалог, поднять действительно волнующие людей вопросы, сформировать стратегические приоритеты и индикаторы развития нашей страны на ближайшую и долгосрочную перспективу. "Подобный дискуссионный формат работы дал возможность увидеть самые актуальные, острые и максимально конкретные запросы общества", - отметила парламентарий.

В Минской области состоялось более 70 таких форумов. "Принципиально важно отметить, что участие в диалоговых площадках носило открытый и заинтересованный характер. В заседаниях принимали участие все, кому небезразлична судьба нашей страны, кто выразил желание внести свое предложение относительно путей совершенствования развития нашего общества. На диалоговых площадках обсуждались вопросы конституционного реформирования и партийного строительства, местного управления и самоуправления, регионального развития, государственной молодежной политики, здравоохранения, социальной сферы и экономики. Нельзя не отметить, что значительная их часть корреспондируется с предложениями, поступившими в Палату представителей, которых насчитывается порядка 5,5 тыс., что, в свою очередь, свидетельствует о многообразии мнений", - подчеркнула Людмила Кананович.

Парламентарий уверена: диалоговые площадки стали эффективным способом коммуникации государства и гражданского общества, решения актуальных общественных проблем. "Кроме того, это еще важный и достоверный канал обратной связи для власти. Это площадка для генерирования идей, которые могут быть продвинуты нами для обсуждения на Всебелорусском народном собрании. Все это требует от нас дополнительных усилий в работе с населением, поиске путей решения вопросов по всем сферам жизнедеятельности. Мы любим нашу страну, уверены в ее будущем и сделаем все для ее процветания, создания условий для созидания и сохранения стабильности белорусского общества", - добавила она.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-