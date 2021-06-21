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21 июня 2021, 08:07

Кантование шины и тяга автомобиля - самого сильного могилевчанина выберут 3 июля

Фото из архива
Фото из архива

21 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 3 июля выберут самого сильного жителя областного центра, сообщили БЕЛТА в Могилевском горисполкоме.

Конкурсанты посоревнуются в тяге автомобиля и кантовке шин. Они будут выжимать сок из фруктов руками, переносить бревна, удерживать гири на вытянутых руках, а также проявят себя в родео и измерят силу удара.

"Участником конкурса может стать любой желающий, уверенный в своих силах и не имеющий медицинских противопоказаний", - отметили в горисполкоме.

Планируемое количество участников - до 6 человек. "В случае подачи большого количества заявок отбор будет проходить на конкурсной основе", - подчеркнули организаторы.

Предварительные заявки на участие необходимо отправить на электронный адрес sport@mogilev.gov.by до 23 июня.

Конкурс пройдет на открытой площадке у Могилевского областного лечебно-диагностического центра с 18.00 до 20.00.-0-

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