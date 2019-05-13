Акварель и гуашь с многократным превышением формальдегида продавали в Гомельской области

13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акварельные краски и гуашь, не соответствующие требованиям техрегламентов Таможенного союза по безопасности и многократно превышающие показатель допустимого уровня формальдегида, выявлены в торговой сети Гомельской области. Такая информация размещена на сайте региональной инспекции Госстандарта, сообщает БЕЛТА.

Опасная продукция обнаружена во время надзорных мероприятий. Так, по данным лабораторных исследований, акварельные краски 12 цветов торговой марки Fancy российского производства не соответствуют требованиям безопасности по показателю миграции формальдегида в водной среде. Зафиксировано превышение допустимого показателя безопасности в 67 раз. В гуаши Tempera 6 цветов с маркировкой Baramba китайского производства этот показатель превышен в 6 раз.

"Формальдегид вреден в первую очередь для слизистых и кожных покровов. Он вызывает раздражение, зуд, сыпь. Кроме того, может стать причиной вялости, частых головных болей, трудностей со сном. Возможны также регулярные воспаления глаз и кожные проявления. Формальдегид внесен в список канцерогенов, постоянный контакт с этим веществом резко повышает вероятность ряда заболеваний, поэтому в Техническом регламенте Таможенного союза 008/2011 "О безопасности игрушек" установлен предельно допустимый уровень формальдегида 0,1 мг/куб. дм", - уточнили в областной инспекции.

Реализация опасной канцелярии запрещена.

Также в Гомельской областной инспекции Госстандарта просят граждан при обнаружении в торговой сети названных красок и гуаши сообщить по телефону: 8 0232 68 43 97. Тем, кто приобрел опасную продукцию, рекомендуют возвратить ее продавцу.-0-