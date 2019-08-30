Канцелярские товары и планшеты передадут детским учреждениям Минска во время акции БОКК

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор А1 поддержал благотворительную акцию Белорусского общества Красного Креста "Соберем детей в школу!". К новому учебному году наборы канцелярских товаров и развивающие планшеты будут переданы двум детским учреждениям Минска, сообщили БЕЛТА в компании, которая поддержала инициативу БОКК.

Благодаря инициативе для социально-педагогического центра с приютом Центрального района были приобретены канцелярские товары. Ими смогут пользоваться дети, которые находятся в центре и посещают дополнительные занятия.

В дом-интернат для детей-инвалидов c особенностями психофизического развития будут переданы магнитные доски и развивающие планшеты. Они предназначены для ребят разного возраста, помогают выучить алфавит и составлять слова, запоминать цифры и учиться считать, различать цвета или звуки. Крупный размер знаков, букв и цифр, которые идут в комплекте с этими принадлежностями, а также их яркие цвета помогают привлечь внимание ребенка и облегчить процесс запоминания необходимой информации, что особенно важно для воспитанников учреждения.

"Собрать ребенка в школу бывает достаточно непросто для любой семьи. А есть семьи, которым сделать это самостоятельно особенно трудно. Поэтому уже несколько лет накануне 1 сентября Красный Крест помогает им в поиске и покупке всего необходимого к новому учебному году. Радостно осознавать, что можно рассчитывать не только на себя и отдельных людей, но и на социально ответственный бизнес. Благодаря нашим совместным усилиям у детей будет все необходимое, чтобы получать качественное образование", - отметила председатель центральной районной организации БОКК Минска Елена Штанюк.

"Соберем детей в школу!" - республиканская благотворительная акция, которую ежегодно накануне нового учебного года проводит Белорусский Красный Крест, чтобы помочь подготовиться ко Дню знаний детям из многодетных и неполных семей, семей беженцев или вынужденных переселенцев, а также детям с инвалидностью.-0-