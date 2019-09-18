Капремонт хирургического корпуса Малоритской ЦРБ планируют начать в 2020 году

18 сентября, Малоритский район /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году планируется приступить к капитальному ремонту хирургического корпуса Малоритской центральной районной больницы, сообщил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сегодня на встрече с коллективом СЗАО "КварцМелПром", передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужно включать этот объект в план строительства на следующий год, чтобы к концу 2021 - 2022-м мы хирургический корпус сделали", - сказал Анатолий Лис. Проектная документация уже готова, стоимость - Br2,7 млн. Предполагается, что финансироваться работы будут из областного бюджета.

Хирургический корпус представляет собой двухэтажное здание 1963 года постройки, где размещаются приемное отделение, а также отделения реанимации, хирургии, гинекологии, неврологии, общая вместимость 61 место. Необходимо, в частности, провести тепловую реабилитацию, заменить инженерные коммуникации, закупить новое оборудование и мебель.

"В первую очередь улучшатся условия пребывания пациентов, а благодаря современному оборудованию сможем повысить качество оказания медицинской помощи", - отметил главный врач Малоритской центральной районной больницы Петр Селивоник. Он добавил, что зона обслуживания ЦРБ охватывает более 24 тыс. человек - взрослого и детского населения района.

Председатель Брестского облисполкома на встрече с коллективом "КварцМелПрома" ответил на вопросы, касающиеся здравоохранения, ЖКХ, организации школьного питания, строительства жилья, ремонта дорог.-0-