22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капремонт каждого дома в Минске хотят делать в среднем раз в 33 года. Об этом рассказал в интервью журналу "Финансы. Учет. Аудит" начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев, сообщает БЕЛТА.

"Стоит задача ежегодно капитально ремонтировать не менее 3% жилого фонда города, что позволило бы выйти на проведение капремонта в каждом доме в среднем один раз в 33 года. В последние годы объемы составляли 1,5-2% в год", - рассказал Алексей Афанасьев.

При этом он обратил внимание, что достижение планов зависит в первую очередь от возможностей бюджета. Например, в 2018 году, с учетом доведенного Минфином объема финансирования, планируется ввести после капремонта около 300 тыс. кв.м, или треть от задания на текущий год. Недостаток средств бюджета для ввода остального объема составляет около Br46 млн, хотя город пытается изыскивать дополнительные средства на эти цели.

По словам Алексея Афанасьева, только за счет отчислений населения покрыть все расходы при проведении капремонта нереально. Сегодня средства населения покрывают около 40% работ, остальные 60% компенсирует бюджет Минска.

Актуальным вопросом для Минска остается обновление общественного транспорта. Свой срок отработали 811 автобусов (59% общего количества) и 360 троллейбусов (43,5%). С вагонами метро ситуация обстоит наиболее благополучно - их средний возраст составляет 18,5 года при нормативном сроке службы 30 лет. По словам Алексея Афанасьева, к Европейским играм планируется приобрести в лизинг 60 электробусов и с привлечением кредитных ресурсов - 328 автобусов. Для обслуживания новой линии метро купят 10 составов производства ЗАО "Штадлер Минск".-0-