В Минске в 2019 году запланирован капремонт 170 домов

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2019 году будет проводиться капитальный ремонт 170 жилых домов, их список размещен на сайте объединения "Минское городское жилищное хозяйство", сообщает БЕЛТА.

Наибольшие объемы работ предстоит выполнить в Первомайском и Фрунзенском районах - 32 и 41 соответственно. В Заводском районе в перечень включено 19 объектов, в Ленинском - 18, Московском - 7, Октябрьском - 11, Партизанском - 16,

Советском - 10, Центральном - 16.

Всего в 2019 году планируется ввести после капитального ремонта 965 тыс. кв.м жилья, что составляет 2,7% обслуживаемого фонда. Также предстоит заменить 2 тыс. 95 лифтов. Выделены средства из местного бюджета на ремонт кровель, стыков, фасадов, утепление наружных ограждающих конструкций. Разработан план ремонта подъездов, за счет средств жильцов планируется обновить около 3,6 тыс. входных групп.-0-