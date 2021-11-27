Капремонты, ввод жилья, грязь на дорогах: Кухарев ответил на вопросы минчан

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня провел прямую телефонную линию. Поступило 45 звонков, из которых половина была перенаправлена в районные администрации. Традиционно преобладали вопросы о качестве и сроках ремонта жилья, устранении аварий, течей, поломок, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель ТС 16-квартирного дома по ул.Друйской рассказал: дом с момента ввода в 2016 году подключен к городской сети канализации. Но там из-за каких-то технических нюансов, связанных с уклоном, вода застаивается прямо во дворе - жильцам приходится регулярно откачивать. УКС Советского района решило построить промежуточную насосную станцию, но денег, по словам заявителя, уже два года на эти цели нет. Владимир Кухарев проинформировал председателя ТС, что на следующий год в бюджете города запланированы средства на эти работы.

Старший по подъезду в д.12/1 по пр.Рокоссовского обеспокоен тем, что до сих пор не отремонтирован подъезд, хотя работы должны были завершить еще в сентябре. "Почему строители срок не выдерживают?" - возмутился мужчина. "До 10 декабря ремонт подъездов в вашем доме будет завершен", - заверил Владимир Кухарев.

В ведомственном доме Минской овощной фабрики по ул.Фабричной, 20 сильно протекает крыша. Кроме того, некоторые жильцы беспокоятся, что это грозит замыканиями проводки. Неоднократные обращения людей, в том числе коллективные, и в горисполком, и в КГК, и в прокуратуру ничего не дали. "Надо разобраться, у кого этот дом сейчас на балансе. Возможно, он передан Минскому району. Письменно вас проинформируем, какая там ситуация и как ее будут решать", - ответил заявителю глава столицы.

Звонил и один из дольщиков проблемного дома по ул.Академика Купревича. Дом был возведен Минским домостроительным комбинатом и вскоре дал усадку. Мужчина далеко не первый, кто решил расторгнуть договор строительства (уже порядка 80 человек приняли такое решение), но беспокоится относительно возврата денег. В соответствии с договором вернуть их должны в течение трех месяцев после расторжения. Но вот сумма может быть уже не той, на которую рассчитывает бывший дольщик. Глава столицы ответил: разбираться надо по документам, которые на руках у заявителя. В целом же, по этому дому планируется отдельное совещание, где рассмотрят проблемы с вводом жилья, в частности третьей секции. Вопросы от дольщиков, которые все еще ждут свои квадратные метры, продолжают поступать в горисполком и не только.

Неравнодушный минчанин рассказал: на дороге в районе перекрестка ул.Братской и Н.Теслы транспорт, выезжающий со стройплощадки "Минск Мир", развозит грязь. Владимир Кухарев сразу после звонка поручил ответственным навести порядок.-0-

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