Капсулу с землей из концлагеря Флоссенбюрг заложат в крипте Храма-памятника Всех Святых

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля), состоится 10 апреля в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингориспоклома.

Программу мероприятия начнет церемония закладки в крипте капсулы с землей из бывшего концлагеря Флоссенбюрг (Германия). Землю взяли еще в ноябре 2018 года при посещении Флоссенбюрга белорусской делегацией, в составе которой находились представители традиционных конфессий, религиозных сообществ, а также Белорусского культурного центра духовного Возрождения.

Бывший концлагерь Флоссенбюрг расположен на границе Германии и Чехии в горной местности. Здесь с мая 1938 года по 23 апреля 1945 года на каменоломнях, заводах, в мастерских выполняли тяжелый рабский труд узники из стран Европы и Советского Союза (около 96 тыс. человек). В концлагере погибло более 26 тыс. советских граждан, в том числе множество военнопленных. Здесь находились в неволе несколько советских генералов, среди которых трое - герои Советского Союза: генерал-майор авиации Григорий Тхор, генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев, генерал-майор Иван Шепетов.

После закладки капсулы будет совершена поминальная молитва с участием представителей основных религий Беларуси. В Белом зале Храма-памятника стартует семинар на тему "Память о Тростенце в христианских общинах Беларуси".

Организаторами мероприятия выступают ГУ "Белорусский культурный центр духовного Возрождения", религиозная община "Приход в честь Всех Святых города Минска Минской епархии Белорусской православной церкви", Минский международный образовательный центр им. Йоханнеса Рау.-0-