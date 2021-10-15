Капсулу с землей мест гибели и захоронения спасателей заложили в крипте Всехсвятского храма

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске прошла церемония закладки капсулы с землей мест гибели и захоронения работников спасательного ведомства, погибших при исполнении служебных обязанностей, в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Силен тот народ, который помнит свою историю, своих предков, свои подвиги и тех людей, которые эти подвиги совершили, в том числе в мирное время. Совсем недавно в министерстве была проведена работа по установлению имен и обстоятельств гибели наших товарищей, которые в разные годы современной Беларуси погибли при исполнении служебных обязанностей, служа людям и своему Отечеству. Было принято решение с благословения Белорусской православной церкви собрать землю с мест захоронений наших товарищей, пригласить сюда их родственников, собрать офицеров министерства и заложить капсулу, - рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. - Для нас это внутреннее убеждение в том, что мы едины, что мы хотим жить в мирной, процветающей стране".

По словам министра, в ближайшее время появится памятник спасателям, которые погибли при исполнении служебного долга. "Мы место уже определили. Это будет Университет гражданской защиты, где учатся молодые курсанты, будущие офицеры МЧС", - отметил он.

Вадим Синявский подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие - напоминание всем, к каким последствиям часто приводит беспечность граждан. "Это напоминание всем людям, которые, к сожалению, попадают в чрезвычайные ситуации по собственной неосторожности, глупости, небрежности, а спасатель приходит помогать вместе с другими силовыми структурами, правоохранительными органами. Конечно, мы должны быть готовы к этой опасности, должны быть готовы правильно ее ликвидировать, преодолевать. Но, к сожалению, жизнь так расставляет, что не все возвращаются с этих ЧС живыми", - дополнил он.

"Память о почивших должна жить в наших сердцах, - добавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси. - Сегодняшнее мероприятие соединяет в себе светский и духовный элемент. Помогает нам всем задуматься о том, как взаимосвязано понятие жизни и смерти, жизни и подвига. О том, что нужно беречь жизнь и вместе с тем уметь жертвовать своей жизнью ради других. Это великая добродетель и не каждый человек готов найти в себе силы так поступать. Сотрудники МЧС - люди мужественные, физически крепкие и вместе с тем им нужна духовная поддержка и помощь, которая приходит свыше. Сегодняшнее мероприятие показывает, что погибшие при исполнении своих служебных обязанностей живы в наших сердцах, нашей памяти. Это дает также опору и осознание того, что важно служение во благо Отечества и наших ближних".

Как пояснили в МЧС, в ходе проведенной масштабной архивной работы собраны данные о 48 работниках органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, военизированной пожарной службы и пожарной охраны, погибших при исполнении служебных обязанностей с 1944 года. "Каждый из них принес себя в жертву ради спасения других и стал вечным символом беззаветного служения государству и обществу. Внезапное обрушение конструкций в 2010 году в Минске, взрыв газового баллона во время ликвидации пожара в жилом доме в Вилейском районе в 1999-м, трагедия 2016 года в Крупском районе во время экстренного спасения людей, получивших отравление ядовитыми газами, - память об ушедших товарищах увековечена теперь и здесь, в крипте храма, где собрана земля из разных уголков Беларуси. Здесь объединены подвиг и скорбь, эпохи и страны, войны и катастрофы, национальности и вероисповедания. Закладка капсулы с мест захоронений спасателей-пожарных, отдавших свои жизни в борьбе со стихией, - это вечная молитвенная память. Теперь у спасателей-пожарных, родных и близких погибших появился храм, где любой человек может отдать дань уважения и почета тем, кто до конца выполнил свой профессиональный долг и шагнул в бессмертие", - дополнили в ведомстве.-0-

Фото Егора Павлющика