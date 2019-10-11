Капсулу с землей с 124 братских могил Белыничского района передали в Минск

11 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Районный этап республиканской акции "Во славу общей Победы" прошел сегодня в Белыничах: капсулу с землей с мест воинских захоронений района передали в Минск. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Белыничского райисполкома Инна Игнатович.

На Аллее Героев в торжественной обстановке состоялась передача капсулы с землей с 124 братских могил Белыничского района. В митинге участвовали представители Могилевского областного и Белыничского районного исполкомов, трудовые коллективы, учащиеся и общественность города.

"Ученики школ нашего района, прежде чем собирать землю с воинских захоронений, проводили уборку и благоустройство территорий. На местах памяти прошли торжественные митинги", - отметила Инна Игнатович.

Ранее к республиканской акции "Во славу общей Победы" присоединились пять районов Могилевской области: Горецкий, Костюковичский, Хотимский, Дрибинский и Чаусский.

Капсулы с землей передают в Минск со всех районов Беларуси. Их поместят в ниши Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Торжественная церемония намечена на 9 мая 2020 года - в день 75-летия Победы.-0-