Капсулу с землей с мест воинских захоронений Брагинского района передали в Минск

23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Комарине (Брагинский район) капсулу с землей с мест воинских захоронений передали для доставки в Минск. Торжественная церемония стала частью районного этапа республиканского проекта "Во славу общей Победы", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Николай Ящук.

На митинге у мемориала в честь воинов-освободителей собрались руководители района и местного Совета депутатов, представители пограничной заставы, организаций и учреждений, объединения ветеранов, молодежь. Землю с 25 мест захоронений периода Великой Отечественной войны поместили в общую капсулу. Символично, что ее передача состоялась в день 76-й годовщины освобождения Комарина от немецко-фашистских захватчиков. Битва на Днепре у райцентра Комарин Полесской области 23 сентября 1943 года положила начало победным боям за освобождение Беларуси. 396 воинов были удостоены звания Героев Советского Союза за освобождение Комарина и всего Брагинского района.

В эти дни в каждом районе страны собирают символические горсти земли с мест, где покоятся погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками защитники и мирные жители - жертвы войны. Впоследствии капсулы с землей поместят в ниши Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Торжественная церемония намечена на 9 мая 2020 года - в день 75-летия Победы.

В райисполкоме рассказали, что в Комарине в скором времени откроется парк в память освободителей от немецко-фашистских захватчиков. Новая зона памяти и отдыха размещена в центре городского поселка. Здесь предусмотрена установка стелы в виде стилизованных штыков, устремленных ввысь, как знак Победы. Благоустраивается близлежащая территория с созданием зеленой зоны в едином ландшафтном стиле, будет организован игровой комплекс для детей. Работы находятся на завершающем этапе, -0-