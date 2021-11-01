Капсулу с землей с мест захоронения ветеранов-дорожников заложили в крипту Всехсвятского храма

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в крипту храма-памятника в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, заложили капсулу с землей с мест захоронения ветеранов-дорожников - участников Великой Отечественной войны, внесших весомый вклад в послевоенное восстановление и развитие сети автомобильных дорог страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

В мероприятии принял участие заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Минтранса Григорий Глазко, заместитель генерального директора холдинга "Белавтодор" Елена Пунчик, протоиерей Федор Повный, а также работники и ветераны дорожной отрасли.

Григорий Глазко подчеркнул, что в Беларуси всегда бережно относятся к истории. "Мы чтим память ветеранов-дорожников, помним о тех, кто в годы Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях, а также о тех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Белорусский народ всегда будет помнить свою историю и людей, благодаря которым мы можем жить под мирным небом", - сказал он.

Протоиерей Федор Повный отметил важность сохранения исторической памяти. "Дорогами войны, в буквальном смысле по бездорожью прошли люди, память которых мы чтим сегодня. Они прокладывали пути сообщения, возводили мосты и переправы. По построенным ими дорогам вывозили раненых, эвакуировали предприятия и мирных жителей. В послевоенное время они восстанавливали дороги, которые каждое последующее десятилетие получались более ровными и безопасными, скоростными и надежными. Все потому, что никто не разрушал их больше. Я сердечно поздравляю всех с Днем автомобилиста и дорожника. Желаю нашей стране мирного неба, хороших безопасных дорог и таких же преданных Отечеству и своей профессии граждан", - сказал он.-0-